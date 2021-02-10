Отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий и другие судьи якобы не хотят покидать коттеджи в Конча-Заспе, которые они арендовали. У некоторых даже возникла задолженность.

Судей якобы выселили из коттеджей за долги и самовольный захват территории.

Кстати Судьи КСУ жалуются, что без Тупицкого не могут получить зарплаты

Договоры с судьями, мол, разорвали. Однако в ответ они жалуются в районные суды и не вывозят свои вещи.

Сколько долгов в Тупицкого

Тупицкий якобы в течение 5 месяцев не платил за аренду и полгода – за коммуналку. Поэтому судья задолжал около 80 тысяч гривен.

Правда, после решения о выселении главы КСУ долг погасил. Однако дом освободить не спешит.

Долги других судей

Судья Александр Литвинов якобы незаконно увеличил арендованную территорию коттеджа на 7 соток и заблокировал работу службы парка отдыха. По информации СМИ, его сын устроил погром в санатории и повредил мебель. Однако после заявления в полицию согласился возместить убытки.

К слову, в Конча-Заспе арендует квартиру еще один судья КСУ Игорь Слиденко.

Обратите внимание! 29 декабря президент Владимир Зеленский отстранил Тупицкого с должности главы КСУ на 2 месяца из-за вручения ему подозрении. Однако судьи все одновременно пытались искать работу.