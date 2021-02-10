В Конча-Заспе жалуются, что Тупицкий и судьи КСУ не съезжают из неоплаченных коттеджей, – СМИ
Отстраненный глава Конституционного Суда Александр Тупицкий и другие судьи якобы не хотят покидать коттеджи в Конча-Заспе, которые они арендовали. У некоторых даже возникла задолженность.
Источник:"Сегодня"
Судей якобы выселили из коттеджей за долги и самовольный захват территории.
Кстати Судьи КСУ жалуются, что без Тупицкого не могут получить зарплаты
Договоры с судьями, мол, разорвали. Однако в ответ они жалуются в районные суды и не вывозят свои вещи.
Сколько долгов в Тупицкого
Тупицкий якобы в течение 5 месяцев не платил за аренду и полгода – за коммуналку. Поэтому судья задолжал около 80 тысяч гривен.
Правда, после решения о выселении главы КСУ долг погасил. Однако дом освободить не спешит.
Долги других судей
Судья Александр Литвинов якобы незаконно увеличил арендованную территорию коттеджа на 7 соток и заблокировал работу службы парка отдыха. По информации СМИ, его сын устроил погром в санатории и повредил мебель. Однако после заявления в полицию согласился возместить убытки.
К слову, в Конча-Заспе арендует квартиру еще один судья КСУ Игорь Слиденко.
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