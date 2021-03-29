Отстраненный от обязанностей глава КСУ Александр Тупицкий созывает заседания, которое будет касаться его увольнения. Оно состоится 12 апреля.

Соответствующее распоряжение уже подписал Тупицкий. Документ опубликовали на фейсбук-странице Конституционного Суда. Читайте также Тупицкий уже не имеет возможности влиять на КСУ, – Вениславский В распоряжении указано, что на заседании будет рассматриваться вопрос увольнения судей Тупицкого и Касминина на основании указа Зеленского. Указ Зеленского по Тупицкого Владимир Зеленский отменил указ президента беглого Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

В документе говорится о том, что "отдельные судьи КСУ, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу нацбезопасности Украины".

Комментируя отмену указов относительно судей КСУ, глава государства подчеркнул, что Тупицкий и Касминин могут "отправляться на заслуженный отдых".

Представитель Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заверил, что это решение является законным и выданным в рамках полномочий президента.