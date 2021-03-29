Тупицкий созывает спецзаседание КСУ из-за своего увольнения
Отстраненный от обязанностей глава КСУ Александр Тупицкий созывает заседания, которое будет касаться его увольнения. Оно состоится 12 апреля.
Источник:фейсбук-страница КСУ
Соответствующее распоряжение уже подписал Тупицкий. Документ опубликовали на фейсбук-странице Конституционного Суда.
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В распоряжении указано, что на заседании будет рассматриваться вопрос увольнения судей Тупицкого и Касминина на основании указа Зеленского.
Указ Зеленского по Тупицкого
- Владимир Зеленский отменил указ президента беглого Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.
- В документе говорится о том, что "отдельные судьи КСУ, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, создают угрозу нацбезопасности Украины".
- Комментируя отмену указов относительно судей КСУ, глава государства подчеркнул, что Тупицкий и Касминин могут "отправляться на заслуженный отдых".
- Представитель Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заверил, что это решение является законным и выданным в рамках полномочий президента.
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