Тупицкий просит Раду рассмотреть вопрос о "блокировании" работы КСУ
Александр Тупицкий 27 января попросил Верховную Раду исправить ситуацию с якобы заблокированной деятельностью Конституционного суда Украины. Соответствующую просьбу Тупицкий адресовал спикеру Дмитрию Разумкову.
Источник: Конституционный суд Украины
Тупицкий просит немедленно взять ситуацию с КСУ под парламентский контроль.
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Кроме того, отстраненный от должности главы КСУ Тупицкий возмущен действиями работников Управления государственной охраны. Они уже несколько дней не пускают Тупицкого в здание суда.
Что еще говорит Тупицкий
- В деятельность КСУ незаконно вмешались.
- Работу суда заблокировали.
- Кроме того, на судей КСУ оказывают давление и не дают им выполнять свои обязанности.
Отстранение Тупицкого: что известно
- Тупицкого от должности главы КСУ на 2 месяца отстранил президент Владимир Зеленский.
- Это произошло после того, как Тупицкий проигнорировал вызов в Офис генпрокурора. Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. Говорится о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
- В Офисе Президента отметили, что отстранение Тупицкого не блокирует работу КСУ. Судьи могут принимать решения и без Тупицкого.
- В то же время в КСУ настаивают: Тупицкий должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи.
- Тупицкий написал Зеленскому открытое письмо с просьбой разблокировать деятельность КСУ.
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