Александр Тупицкий 27 января попросил Верховную Раду исправить ситуацию с якобы заблокированной деятельностью Конституционного суда Украины. Соответствующую просьбу Тупицкий адресовал спикеру Дмитрию Разумкову.

Источник: Конституционный суд Украины

Тупицкий просит немедленно взять ситуацию с КСУ под парламентский контроль.

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Кроме того, отстраненный от должности главы КСУ Тупицкий возмущен действиями работников Управления государственной охраны. Они уже несколько дней не пускают Тупицкого в здание суда.

Что еще говорит Тупицкий

В деятельность КСУ незаконно вмешались.

Работу суда заблокировали.

Кроме того, на судей КСУ оказывают давление и не дают им выполнять свои обязанности.

Отстранение Тупицкого: что известно

Тупицкого от должности главы КСУ на 2 месяца отстранил президент Владимир Зеленский.

Это произошло после того, как Тупицкий проигнорировал вызов в Офис генпрокурора. Главу КСУ подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний. Говорится о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

В Офисе Президента отметили, что отстранение Тупицкого не блокирует работу КСУ. Судьи могут принимать решения и без Тупицкого.

В то же время в КСУ настаивают: Тупицкий должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи.

Тупицкий написал Зеленскому открытое письмо с просьбой разблокировать деятельность КСУ.



Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала