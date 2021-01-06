Тупицкий приземлился в Дубае, – Лещенко
Глава Конституционного Суда Александр Тупицкий 6 января, вероятно, прилетел в столицу Объединенных Арабских Эмиратов – Дубая.
Тупицкий якобы прилетел рейсом "Киев – Дубаи PQ 481". Судью увидели другие пассажиры, сообщил журналист Сергей Лещенко в телеграмме.
Важно Вопрос об отстранении не рассматривается, – КСУ о Тупицком
Как сообщают пассажиры рейса Киев – Дубаи PQ 481, вместе с ними в жарких Эмиратах 6 января приземлился глава Конституционного Суда Александр Тупицкий,
– написал Лещенко.
Отстранение Тупицкого: что известно
- Поскольку Тупицкий фигурирует в открытом уголовном производстве, его на 2 месяца отстранили от должности главы КСУ.
- У президента Владимира Зеленского подчеркнули, что в противном случае это могло бы препятствовать следствию.
- Зато в КСУ не признают отстранение своего главы.
- Кстати, суд может нормально функционировать без главы. Кроме Тупицкого, в КСУ есть 14 судей.
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