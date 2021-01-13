Временно отстраненный от обязанностей председатель КСУ Александр Тупицкий вернулся в Украину. Он прилетел в Борисполь из ОАЭ, где отдыхал с семьей.

Журналисты ждали Тупицкого на первом этаже аэропорта, однако он покинул здание через верхний этаж, об этом сообщает телеграмм-канал PavlovskyNews.

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Пассажиры, летевшие вместе с Тупицким рейсом из ОАЭ, сфотографировали его за столиком в Дубае перед вылетом. Они и сообщили журналистам в "Борисполе", что судья одним из первых покинул аэропорт.



Тупицкий в аэропорту в Дубае / Фото с телеграмм-канала PavlovskyNews

Заметим, что перед вылетом глава КСУ заявил, что при участии отдельных СМИ и общественных активистов в аэропорту "планируется публичное шоу с инсценировкой вручения ему подозрения".

При этом в Офисе генпрокурора заверили, что никаких процессуальных действий в аэропорту не планируют. Ведь Тупицкий уже имеет статус подозреваемого и знает об этом.

Что известно об отдыхе Тупицкого

Президент Зеленский своим указом на 2 месяца отстранил главу КСУ Тупицкого от должности. После этого тот уехал отдыхать в ОАЭ.

В отеле с Тупуцким случился интересный инцидент. Его встретили активисты из Украины и бросили на стол судье "материальную помощь".

По данным СМИ, он вместе с семьей поселился в роскошной вилле с 4 спальнями и бассейном, которая обходится в 300 тысяч гривен в день.

В КСУ эту информацию опровергли. Там заверили, что весь отдых обошелся Тупицкому в менее чем 250 тысяч гривен.



Что известно о Тупицком / Инфографика 24 канала