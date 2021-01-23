Председателя Конституционного суда уже несколько дней не пускают в здание КСУ. Все потому, что ранее президент Владимир Зеленский отстранил Александра Тупицкого от должности. Теперь судья решил судиться с Окружным админсудом Киева.

Соответствующий иск поступил в ОАСК 19 января 2021 года. Об этом сообщает портал Судебной власти.

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Предметом иска является "запрет совершать действия". Известно, что сейчас по делу не назначен состав суда. Планируется, что его будет рассматривать судья Ярослава Добрянская.

Заметим, что 19 января в Конституционном Суде сообщили, что сотрудники Управления госохраны без уведомления о причинах не допустили голову Тупицкого в помещение суда и рабочего кабинета.

Тупицкий считает, что это "очередная попытка противоправного вмешательства в деятельность председателя Конституционного Суда Украины, препятствие выполнению им своих служебных обязанностей".

Почему Тупицкого не пускают в КСУ

Генеральная прокуратура подозревает Тупицкого в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

а также в предоставлении заведомо ложных показаний. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области. После этого президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении на 2 месяца Александра Тупицкого от должности судьи КСУ.

на 2 месяца Александра Тупицкого от должности судьи КСУ. В КС отметили, что хоть Президент и отстранил Тупицкого от должности судьи КСУ, но одновременно административные функции как председателя суда он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ.

Заметим, что он на днях написал президенту Владимиру Зеленскому открытое письмо. В нем Тупицкий попросил "разблокировать работу КСУ".



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала