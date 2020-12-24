Тупицкий получил повестку в Офис генпрокурора: что глава КСУ сделал в ответ
Александра Тупицкого 28 декабря 2020 года вызывают в Офис генерального прокурора. В ответ глава Конституционного суда подготовил ряд ходатайств.
В КСУ подтвердили, что 24 декабря получили повестку о вызове Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.
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Сейчас главой суда ввиду полученной повестки подготовлено ряд ходатайств в Офис генерального прокурора,
– говорится в сообщении.
В КСУ добавили, что результаты рассмотрения ходатайств должны быть учтены во время процессуального действия. Речь идет о сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора: основное
- Ранее программа "Схемы" обнародовала расследование о возможном судейском мошенничестве Тупицкого.
- Журналисты выяснили, что глава КСУ в 2006 – 2010 годах был причастен к завладению имуществом завода в Зугрэсе Донецкой области.
- СМИ пишут, что вызывают Тупицкого для вручения подозрения.
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