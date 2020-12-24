Александра Тупицкого 28 декабря 2020 года вызывают в Офис генерального прокурора. В ответ глава Конституционного суда подготовил ряд ходатайств.

В КСУ подтвердили, что 24 декабря получили повестку о вызове Александра Тупицкого. Об этом сообщает пресс-служба Конституционного суда.

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Сейчас главой суда ввиду полученной повестки подготовлено ряд ходатайств в Офис генерального прокурора,

– говорится в сообщении.

В КСУ добавили, что результаты рассмотрения ходатайств должны быть учтены во время процессуального действия. Речь идет о сообщении о подозрении в совершении уголовного преступления в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Тупицкого вызвали в Офис генпрокурора: основное