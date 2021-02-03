Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий пока отстранен от должности. Несмотря на это судья продолжает получать заработную плату в полном объеме.

Источник: "Украинские новости"

Сейчас председатель КСУ работает дистанционно. Об этом Конституционный Суд сообщил на запрос издания.

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В связи с недопущением главы суда работниками УГО в рабочий кабинет, пока Тупицкий вынужден выполнять служебные обязанности в режиме дистанционной работы, которая внедрена в КСУ на период действия карантина,

– говорится в сообщении.

В КСУ отметили, что удаленная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, согласно закону.

КСУ о работе Тупицкого

Сколько зарабатывает Тупицкий

Глава КСУ за 2020 год заработал более 3,7 миллиона гривен. Средний размер зарплаты Тупицкого составил 309 586,25 гривны. Кстати, это в несколько раз больше чем зарабатывают министры и премьер Денис Шмыгаль. Такие данные сообщили в КСУ на запрос Глава КСУ за 2020 год заработал более 3,7 миллиона гривен. Средний размер зарплаты Тупицкого составил 309 586,25 гривны. Кстати, это в несколько раз больше чем зарабатывают министры и премьер Денис Шмыгаль. Такие данные сообщили в КСУ на запрос "Радио Свободы"

Отстранение Тупицкого: главное

Судью подозревают в подкупе свидетеля и предоставлении заведомо ложных показаний по делу о приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.

Офис генпрокурора вызвал Тупицкого на допрос, однако тот не пришел.

Президент Владимир Зеленский на 2 месяца отстранил судью от работы.

Тупицкий возмутился таким решением главы государства. В КСУ заявили, что их работу заблокировали.

Председатель КСУ решил обжаловать указ Зеленского в Верховном суде.



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