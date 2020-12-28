Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора, где ему должны были вручить подозрение. Поэтому его отправили по почте.

Председатель правления Фонда DEJURE Михаил Жернаков отметил, что нужно спросить Президента Украины Владимира Зеленского и его Офис, сколько еще продлится такая игра в прятки. Такое мнение он высказал в эфире 24 каналу.

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Игра в прятки с Тупицким

По его словам, есть соответствующие процессуальные возможности органов следствия. Однако остается вопрос, воспользуются ли они ими.

Это не приглашение на Новый год или новогоднюю вечеринку, что можно не прийти. Позвали – не пришел, и ничего страшного,

– отметил Жернаков.

Он отметил, что тот механизм, который сейчас применили (обратились к президенту об отстранении) не действенен. Ведь закона о президенте вообще нет. Более того, все механизмы подотчетности судебной власти пока мертвы.

Судебная власть – бесконтрольная

Судебная власть, как сказал эксперт, абсолютно бесконтрольна: "Можно на черное написать белое, никуда не появиться и никому за это ничего не будет". Органы следствия должны сами определить, что делать с Тупицким: применять привод, есть ли для этого основания, или объявлять его в розыск.

Обратите внимание! По сообщению Офиса генпрокурора, председателя Конституционного Суда подозревают в подкупе свидетеля, а также во введении в заблуждение суд путем заведомо ложных показаний свидетеля. По информации СМИ, дело против Тупицкого касается Зуевского энергомеханического завода на оккупированной территории Донбасса.