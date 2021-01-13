Глава Конституционного Суда Украины Александр Тупицкий сейчас отдыхает в Дубае. Он заявил, что после возвращения с отдыха в Киев ему планируют вручить подозрение прямо в аэропорту.

Заявление Тупицкого

Глава КСУ ожидает так называемое "публичное шоу". Об этом говорится в заявлении, которое обнародовали на официальном сайте ведомства.

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Как говорится в сообщении, Тупицкому стала известна определенная информация "из достоверных ему источников со ссылкой на Офис Президента". Он считает, что вечером 13 января после возвращения с семьей в Киев в аэропорту его встретят СМИ и общественные активисты.

Планируется проведение публичного "шоу" с инсценировкой вручения подозрения,

– говорится в заявлении.

По убеждению Тупицкого, так хотят дискредитировать его как судью. Кроме этого, заблокировать деятельность Конституционного Суда из-за ряда общественно значимых дел, в том числе и в отношении рынка земли.

Подозрение Тупицкому: что известно

О том, что председателю Конституционного суда могут выдвинуть еще одно подозрение, сообщил на своем телеграм-канале бывший нардеп Сергей Лещенко. Речь идет о возможном нарушении Тупицким статьи о превышении полномочий.

А именно: он провел собрание судей и сам себя отправил в отпуск, находясь в статусе отстраненного. Это означает, что он не считает себя ни подозреваемым, ни отстраненным от должности. Так, Тупицкий издал распоряжение, уже не имея на это полномочий.



Распоряжение об отпуске / Фото с сайта Конституционного Суда

Отдых Тупицкого: что известно

Главу КСУ президент Украины временно отстранил от работы.

После этого Тупицкий уехал отдыхать в Дубаи. СМИ сообщают, что с семьей он проживает в королевской вилле за 300 тысяч гривен в день.

Конституционный Суд обвинил Зеленского в превышении полномочий и во вмешательстве в его работу. В КСУ, правда, это бросились опровергать.

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