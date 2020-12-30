Если серьезно, то отстранение судьи Тупицкого это очень нестандартный достаточно сильный, хотя и потенциально рискованный ход со стороны президента Зеленского.

Временное отстранение главы Конституционного суда Украины (КСУ) от служебных обязанностей указом президента Украины – действие, которое не прописано в Конституции Украины и законе про КСУ.

Читайте также Это диктаторские методы: об отстранении судьи КСУ Тупицкого

Потенциальные риски для Зеленского

Но и что делать в случае подозрения главе КСУ в правонарушении, также нигде не написано. Чем-то это похоже на ситуацию с бегством Януковича из Украины. Та ситуация также не была прописана в Конституции, как и возвращение прежней редакции Конституции Украины простым парламентским большинством. Это я на всякий случай напоминаю.

Потенциально риски для Зеленского, конечно, есть. Не столько на ближайшую перспективу, сколько на гипотетическую ситуацию, при которой он потеряет влияние на парламент, правительство и силовые структуры. Образно говоря, он играет с огнем.

Формально его за этот указ могут обвинить в превышении полномочий, в нарушении Конституции, инициировать импичмент.

Но указ президента не требует утверждения в парламенте. Обжаловать его, точнее, признать неконституционным, может Конституционный суд. Но вот интересно, а все ли члены КСУ сейчас в Киеве, или многие уже на новогодних каникулах, в том числе за рубежом? Конечно, может быть и решение какого-нибудь заштатного суда, или печально известного Окружного административного суда Киева (ОАСК). Но если это будет решение ОАСК, то Офису Президента желательно вспомнить, что главу государства давно уже просили прекратить полномочия этого суда.

Что показал президент своим указом?

Какая-то реакция, через какое-то время, наверное, последует. Но идти на прямое противостояние с президентом, даже с Зеленским, достаточно рискованно в том числе и членам КСУ. История с Тупицким косвенно это показывает. Зеленского многие его оппоненты считают слабым. Но своим указом он показывает, что "на войне, как на войне", и он бьет первым. В политике, как и на улице, в критических ситуациях надо показывать силу и решительность. Что и пытается делать президент Зеленский.

По логике, дальнейшие его действия должны быть просчитаны на несколько шагов вперед. Офис Президента должен параллельно провести работу с отдельными членами КСУ, с ключевыми фигурами Высшего совета правосудия, и многими другими, кто будет влиять на дальнейшее развитие ситуации. Надо иметь сценарии действий на различные варианты дальнейшего развития ситуации. Здесь лучше не импровизировать (иначе риски для президента возрастут).

И КСУ, когда соберется, должен будет выбирать – либо признать указ президента неконституционным, и тогда прямое противостояние, либо надо назначить и.о.председателя КСУ, "пожурить" президента за решение, которое не прописано в законодательстве, и обратить внимание Верховной Рады, что такую ситуацию надо урегулировать в законе о КСУ.

К теме Фейковый выход из кризиса: как Рада во главе с Разумковым защищает КСУ

Противостояние президента с Конституционным судом возобновляется

Оппоненты Зеленского могут, конечно, воспользоваться его действиями, и попытаться объявить его указ незаконным, и, на этом основании отстранить его от власти. Но кто и как это сделает?

Даже если КСУ признает действия президента неконституционными, то не сможет отдавать указания различным органам государственной власти. Чтобы просто инициировать начало процедуры импичмента нужно собрать минимум 226 голосов. Такого числа голосов у оппозиции нет, даже если Медведчук, Порошенко и Коломойский объединятся в одном порыве. На самом деле, для эффективного противостояния президенту вся оппозиция должна объединиться, в том числе и публично. За кулисами это вполне возможно, публично и согласованно – вряд ли. Рискну предположить, что значительная часть парламентариев не будет втягиваться в этот конфликт, и будет выжидать, на чьей стороне будет перевес. А председатель парламента начнет искать компромиссный вариант урегулирования этой проблемы.

Собрать Майдан в защиту Тупицкого, которого обвиняют в связях с Медведчуком и Януковичем? И кто это будет делать? Порошенко? Я такой сценарий могу воспринимать только с иронией.

И давайте не забывать, что все это происходит накануне Нового года, когда страна уходит в праздничный загул недели на две-три. Депутаты, топ-чиновники (кроме тех, кто остается на хозяйстве), и их помощники разъезжаются на каникулы. Да, для многих из них праздник будет испорчен. Придется экстренно возвращаться в страну, планировать акции оперативного реагирования. Но, в лучшем случае, это будут сугубо информационные реакции, возможно, еще и проплаченные судебные решения, опять-таки для сугубо медийного резонанса.

Пока можно констатировать только одно – противостояние президента с Конституционным судом возобновляется. Перемирие прервано. Президент нанес свой удар неожиданно, и в самый неподходящий для оппонентов момент. Но само противостояние (и в правовом, и в политическом плане) затянется не на один месяц и станет одной из главных интриг будущего года. Оппоненты Президента ответят. Вопрос только в том, когда, как и насколько согласованно.

Прочтите! Зеленский отстранил Тупицкого: эксперт объяснил последствия для Украины

Второй вывод из нынешней ситуации (и с Тупицким, и с указом президента) – Верховной Раде надо наконец-то заняться внесением изменений в закон о Конституционном суде, в том числе и с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

Источник: Facebook