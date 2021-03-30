Тупицкий в суде оспаривает указ Зеленского об отмене своего назначения судьей КСУ
В Кассационный административный суд 29 марта поступил иск об отмене указа Владимира Зеленского. Говорится о решении президента отменить решение, которым беглый президент Виктор Янукович назначил на должность судьи КСУ Александра Тупицкого.
Источник:Интерфакс-Украина
Известно, что истцами выступили Александр Тупицкий и Александр Касминин. Ранее Тупицкий уже назвал указ Зеленского "противоправным и незаконным".
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Регистрационный номер дела – №9901/96/21. В нем Тупицкий и Касминин оспаривают указ Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года.
О каком указе говорится
- 27 марта Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2014 года. Этим указом беглый президент назначил Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.
- Представитель Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заверил, что это решение является законным и выданным в рамках полномочий президента.
Ранее, комментируя отмену указов относительно судей КСУ, глава государства подчеркнул, что Тупицкий и Касминин могут "отправляться на заслуженный отдых".
Кто такой Александр Тупицкий?Тупицкий стал судьей КСУ еще в мае 2013 года с легкой руки Януковича. До этого он работал обычным судьей первой инстанции. Тупицкий отблагодарил Виктора Януковича за свое назначение, проголосовав за решение, которое позволило президенту-беглецу узурпировать власть. Сейчас Тупицкого подозревают в даче ложных показаний и в подкупе свидетеля. В частности, 19 января 2021 года следователи ГБР сообщили ему о подозрении. Тупицкого отстранили от исполнения должностных обязанностей до 28 марта.
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