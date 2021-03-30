В Кассационный административный суд 29 марта поступил иск об отмене указа Владимира Зеленского. Говорится о решении президента отменить решение, которым беглый президент Виктор Янукович назначил на должность судьи КСУ Александра Тупицкого.

Известно, что истцами выступили Александр Тупицкий и Александр Касминин. Ранее Тупицкий уже назвал указ Зеленского "противоправным и незаконным".

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Регистрационный номер дела – №9901/96/21. В нем Тупицкий и Касминин оспаривают указ Владимира Зеленского от 27 марта 2021 года.

О каком указе говорится

27 марта Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича от 14 мая 2014 года. Этим указом беглый президент назначил Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ.

Представитель Владимира Зеленского в КСУ Федор Вениславский заверил, что это решение является законным и выданным в рамках полномочий президента.

Ранее, комментируя отмену указов относительно судей КСУ, глава государства подчеркнул, что Тупицкий и Касминин могут "отправляться на заслуженный отдых".