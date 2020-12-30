Тупицкий не имеет полномочий судьи КСУ и не может созвать специальное заседание, – Вениславский
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отстранил от должности главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Он не сможет выполнять обязанности в течение двух месяцев.
Поэтому судья не имеет полномочий созвать специальное заседание Конституционного Суда. Об этом заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский, сообщили на сайте президента.
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Тупицкий не может созвать заседание
Он прокомментировал так называемые официальные заявления, размещенные на сайте КСУ после обнародования указанного указа.
Со вчерашнего дня Александр Тупицкий уже не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. То есть он не может выполнять полномочия судьи КС и его главы, а следовательно, и созывать специальное заседание,
– отметил Вениславский.
Он подчеркнул, что по закону о КСУ, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно главой КСУ или лицом, исполняющим его полномочия. Тупицкий не имеет пока полномочий ни как судья, ни как глава, который отстранен от должности, созывать специальное пленарное заседание Конституционного суда.
Вынужденный шаг
Представитель Зеленского в КСУ назвал отстранение Тупицкого от должности судьи – фактически вынужденным шагом. Цель президента Украины – установить истину во время досудебного расследования уголовного дела.
"Он не может участвовать в заседаниях Конституционного Суда, он не может участвовать в других мероприятиях, которые происходят в КСУ", – добавил Вениславский.
Отстранение Тупицкого от должности: коротко
- Президент Украины 29 декабря подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи Конституционного суда на 2 месяца.
- В КСУ отметили, что решение об увольнении судьи с должности принимает только Конституционный Суд.
- Там заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", а также призвали отменить его.
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