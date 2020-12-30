Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отстранил от должности главу Конституционного Суда Украины Александра Тупицкого. Он не сможет выполнять обязанности в течение двух месяцев.

Поэтому судья не имеет полномочий созвать специальное заседание Конституционного Суда. Об этом заявил представитель главы государства в КСУ Федор Вениславский, сообщили на сайте президента.

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Тупицкий не может созвать заседание

Он прокомментировал так называемые официальные заявления, размещенные на сайте КСУ после обнародования указанного указа.

Со вчерашнего дня Александр Тупицкий уже не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. То есть он не может выполнять полномочия судьи КС и его главы, а следовательно, и созывать специальное заседание,

– отметил Вениславский.

Он подчеркнул, что по закону о КСУ, специальное пленарное заседание может быть созвано исключительно главой КСУ или лицом, исполняющим его полномочия. Тупицкий не имеет пока полномочий ни как судья, ни как глава, который отстранен от должности, созывать специальное пленарное заседание Конституционного суда.

Напомним! Ранее Тупицкому объявили подозрение в осуществлении влияния на свидетеля путем подкупа и в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Глава КСУ не пришел 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении. Поэтому его прислали по почте.

Вынужденный шаг

Представитель Зеленского в КСУ назвал отстранение Тупицкого от должности судьи – фактически вынужденным шагом. Цель президента Украины – установить истину во время досудебного расследования уголовного дела.

"Он не может участвовать в заседаниях Конституционного Суда, он не может участвовать в других мероприятиях, которые происходят в КСУ", – добавил Вениславский.

Отметим! Представитель Президента в КСУ отметил, что разъяснение относительно порядка отстранения от должности судьи Конституционного суда, размещенное на официальном сайте, также не имеет никаких юридических последствий, поскольку юридический департамент, который подписался как автор такого разъяснения, не имеет полномочий давать никаких разъяснений относительно официального толкования тех или иных норм действующего законодательства, которой является Статья 154 УПК.

Отстранение Тупицкого от должности: коротко