Глава Конституционного суда Александр Тупицкий написал президенту Владимиру Зеленскому открытое письмо. У него Тупицкий попросил "разблокировать работу КСУ".

Письмо председателя Конституционного суда обнародовали 21 января. Об этом сообщает сайт КСУ.

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В открытом письме Тупицкий пожаловался, что сотрудники Управления государственной охраны не пускают его в здание суда. Также глава КСУ напомнил, что Конституция не дает президенту права отстранять от должности судей Конституционного Суда.

В КС отметили, что решение об увольнении судьи с должности принимается исключительно Конституционным Судом на специальном пленарном заседании, и ни один другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него.

Обратите внимание! Ранее президент подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на 2 месяца.

Дело Тупицкого: главное

Судью КСУ подозревают в ложных показаниях и подкупе свидетеля по делу Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса.

и по делу Зуевского энергомеханического завода, расположенного на оккупированной территории Донбасса. 28 декабря 2020 года Тупицкий должен был прийти в Офис генпрокурора для проведения процессуальных действий. Однако судья не явился, поэтому подозрение ему прислали по почте .

. Отметим, именно под руководством Тупицкого КСУ отменил закон об ответственности за ложь в декларациях.



Кто такой Александр Тупицкий / Инфографика 24 канала