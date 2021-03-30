Владимир Зеленский отменил указы президента-беглеца Виктора Януковича о назначении двух судей Конституционного Суда –Александра Тупицкого и Александра Касминина. Окружение президента утверждает, что все законно и логично.

Так і є. Було рішення РНБО переглянути укази – переглянули і зрозуміли, що зокрема ці двоє суддів КСУ, залишаючись на своїх посадах, тільки те і роблять, що загрожують безпеці і незалежності України.

К слову Тупицкий и Касминин – на выход: как Зеленский блокирует влияние судей КСУ

Бо один, як міг, сприяв знесенню антикорупційної реформи і блокуванню роботи НАЗК. А інший, не лише його підтримав, а й попри непогані статки, привласнив собі службове житло за 5 мільйонів гривень.

Утім, це ще не все, не сьогодні-завтра судді могли наробити ще більшого зла. До прикладу, визнати закон про ринок землі, або закон про мову, або документ про гарантування вкладів фізичних осіб, так званий "антиколомойський закон" – такими що не відповідають Конституції. І все, вся робота цього, та й попереднього скликання Верховної Ради знову була би зведена до нуля.

Ми не розуміємо, який сюрприз нам Конституційний Суд зробить завтра або після завтра. Чи ви впевнені через те, що вони бачать, чують зворотність і реакцію суспільства, що вони зупиняться. Я не впевнений, бо я не знаю, хто за цим стоїть,

– заявив Володимир Зеленський.

А так ми обрали менше зло, (просто анулювання призначення суддів на посади, а не судова реформа в цілому), щоб запобігти більшому злу, про яке я от щойно розповідала.

Як Тупицький та Касмінін потрапили в КСУ

До речі, поки далеко не відійшли, пропоную перенестись таки на кілька десятків років назад і пригадати, як Тупицький та Касмінін потрапили на свої на посади. А діло було так, за вікном був 2005 рік і Тупицький тоді працював звичайним собі суддею, звичайного собі суду першої інстанції, щоправда, на малій Батьківщині Віктора Януковича, який лише мріє стати президентом. У керма тоді Леонід Кучма, якому дуже заважає донецький адвокат Сергій Салов, бо той звернувся до ЄСПЛ з плівками Кучми і справою вбивства Георгія Гонгадзе.



Олександр Тупицький / Фото "Цензор.НЕТ"

Тож Тупицькому випадає посадити Салова. Утім спочатку теперішній голова КСУ не знаходить для цього підстав. А потім знаходить, коли Кучма обіцяє "вирвати йому матку", а Янукович "підвісити за одне місце". Так непринциповий Тупицький не лише показав свою лояльність до влади, а й забезпечив собі кар'єрний злет до судді Конституційного Суду, де продовжив робити те, що вміє найкраще, прогинатись. Збільшивши у такий спосіб повноваження легітимного.

До слова, намагався КСУ, в особі Тупицького, дружити і з нинішньою владою, підтримавши перше рішення вже новообраного президента, коли той розпустив Верховну Раду 8 скликання. Утім, як завжди, щось пішло не так.

Що ж до Касмініна, то він, як і його попередник, до КСУ також потрапив у 2013 році. Тоді ж отримав у службове користування квартиру на 150 квадратів у одному з найдорожчих районів Києва. Не відкрию для вас секрету, якщо скажу що "службова" означає не твоя і яку треба повернути після того, як завершиш працювати на посаді (як от зараз), утім не у цьому разі, бо за кілька років Касмінін квартиру приватизував.



Олександр Касмінін / Фото "Закон і Бізнес"

Щоб ви розуміли квартира коштує зараз близько 5 мільйонів гривень. Сам Касмінін за рік роботи, якщо вірити його декларації, у КСУ заробляє близько 4 мільйонів гривень, його дружина ще близько 3 мільйонів. І того 7 мільйонів гривень, за які можна було б ту квартиру купити, але навіщо купувати, якщо можна взяти безплатно.

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До слова, Касмінін був одним із двох суддів, які пішли ще далі, і вирішили стягнути з держави 1 мільйон 300 тисяч гривень зарплати, яку їм не платили, бо всі пішли тоді на карантин. Всі, це означає, що і ми з вами. Але ми сиділи без грошей, а судді своє таки отримали. Сподіваюсь, що вони їх тоді заощадили і тепер матимуть за що жити, поки без роботи.

Вакантні місця в КСУ

У підсумку у Конституційному Судді тепер з'явилося ще 2 вакантних місця. Загалом, їх чотири – ще по одному кандидату за квотою Верховної Ради і з'їзду суддів, яких поки не спромоглися обрати. Щоб призначити нових членів КСУ на місце Тупицького і Касмініна, потрібно провести конкурс, було би непогано, якби він відбувся за участю міжнародних представників, але як то буде покаже час.

А тепер повернемось на початок і відповімо на ще одне питання: то до чого ж тут карма? А от до чого. Влітку, щоб НАБУ не стібалося до суддів через їхні статки, КСУ робить хід конем, і з порушенням всіх законів прибирає того, хто їм заважає. Конституційний Суд взагалі просто зніс директора НАБУ Артема Ситника. Визнав неконституційним указ 2015 року про його призначення.



Артем Ситник / Фото Getty Images

Чому я кажу з порушенням законів? Бо раніше, до цього самого рішення Тупицького щодо Артема Ситника, діяв принцип, що після призначення особи на певну посаду такий акт уже вважається реалізованим. А після сам Тупицький створив правову колізію і показав владі, шлях для звільнення його самого.

Тож, підсумовуючи, якщо Конституційний Суд може помножити на нуль будь-який наказ чи закон, то чому тоді і його суддів не можна помножити на нуль наказом президента за рішенням РНБО? Можна, і треба, якщо вони заважають країні йти вперед.