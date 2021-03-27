Уже не судьи: Вениславский заявил, что Тупицкий и Касминин потеряли пожизненное обеспечение
Федор Вениславский рассказал, что судьи КСУ Александр Тупицкий и Александр Касминин 27 марта потеряли не только все свои полномочия, но и право на пожизненное обеспечение. Это произошло, когда президент Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина.
Источник:24 канал
Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире одного из телеканалов рассказал, что отныне Тупицкий и Касминин являются обычными гражданами Украины.
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Эти 2 судей КСУ (Тупицький и Касминин – 24 канал) потеряли статус судьи, то есть они уже не имеют вообще никаких полномочий, они являются обычными гражданами Украины,
– отметил Вениславский.
По словам "слуги", все, кто считают, что их права нарушили незаконными решениями, могут действовать в судебном порядке. Это предусматривает Конституция.
Вениславский подчеркнул, что оспаривать указы Президента Украины можно в Верховном суде.
Решение Зеленского: главное
- 27 марта Владимир Зеленский отменил указ беглого экс-президента Виктора Януковича о назначении на должность судей Конституционного суда Александра Тупицкого и Александра Касминина.
- По словам Зеленского, они "могут отправляться на заслуженный отдых".
- Вениславский также напомнил, что Тупицкий в 2014 году поддержал оккупацию Крыма.
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