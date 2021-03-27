Федор Вениславский рассказал, что судьи КСУ Александр Тупицкий и Александр Касминин 27 марта потеряли не только все свои полномочия, но и право на пожизненное обеспечение. Это произошло, когда президент Владимир Зеленский отменил указ Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Касминина.

Народный депутат от "Слуги народа" Федор Вениславский в эфире одного из телеканалов рассказал, что отныне Тупицкий и Касминин являются обычными гражданами Украины.

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Эти 2 судей КСУ (Тупицький и Касминин – 24 канал) потеряли статус судьи, то есть они уже не имеют вообще никаких полномочий, они являются обычными гражданами Украины,

– отметил Вениславский.

По словам "слуги", все, кто считают, что их права нарушили незаконными решениями, могут действовать в судебном порядке. Это предусматривает Конституция.

Вениславский подчеркнул, что оспаривать указы Президента Украины можно в Верховном суде.

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