В понедельник, 21 декабря, центральные территории Украины укроет туманом. В целом этот день пройдет без существенных осадков.

Предупреждение о плохой видимости на дорогах

Читайте также Приближает к катастрофе: ноябрь стал вторым самым теплым месяцем за 140 лет

О тумане и низкой видимости предупреждают в ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра. Видимость составит 200 – 500 метров, что относится к 1 уровню опасности.

Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! Прогноз погоды в городах Украины на понедельник, 21 декабря, вы можете прочитать по этой ссылке.

В каких областях Украины будет туман

В Киевской;

Житомирской;

Черниговской;

Полтавской;

Черкасской;

Кировоградской;

Винницкой;

Хмельницкой;

Черновицкой;

Закарпатской областях.



В каких областях Украины будет туман / Фото Укргидрометцентра

Советы водителям