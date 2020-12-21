Туман в Украине: водителей предупреждают об опасности на дороге
В понедельник, 21 декабря, центральные территории Украины укроет туманом. В целом этот день пройдет без существенных осадков.
Предупреждение о плохой видимости на дорогах
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О тумане и низкой видимости предупреждают в ГСЧС, ссылаясь на данные Укргидрометцентра. Видимость составит 200 – 500 метров, что относится к 1 уровню опасности.
Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц,
– говорится в сообщении.
В каких областях Украины будет туман
- В Киевской;
- Житомирской;
- Черниговской;
- Полтавской;
- Черкасской;
- Кировоградской;
- Винницкой;
- Хмельницкой;
- Черновицкой;
- Закарпатской областях.
В каких областях Украины будет туман / Фото Укргидрометцентра
Советы водителям
- Во время тумана рекомендуется одновременно включить противотуманные фары и свет ближних фар.
- Соблюдать безопасную скорость движения и дистанцию.
- Не выполнять резких маневров.
- Перед пешеходными переходами заблаговременно снизить скорость транспортного средства.
- Во время вынужденной остановки на дороге, включить аварийную световую сигнализацию.
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