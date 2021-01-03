Украину 4 января окутает густой туман. Водителей просят быть осторожными, ведь видимость на дорогах будет низкой.

Туманно будет в большинстве регионов Украины, кроме, разве что, северных областей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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Видимость на дорогах будет ограниченной и составит 200 – 500 метров. В связи с этим отмечен первый уровень опасности, желтый.

Из-за тумана на некоторых участках дорог может быть нарушение движения транспорта.



Где в Украине будет туманно 4 января / Карта Укргидрометцентра

Вообще погода в Украине 4 января будет разной для разных областей. Пока на Западе дожди, на юге, востоке и в части центральных областей будет солнечно.

В целом, по прогнозам синоптиков, погода в январе будет значительно теплее чем в предыдущие годы. Рождество в Украине будет необычным и по-весеннему теплым. Зато сразу после праздников ударят морозы. Впрочем надолго в нашей стране они не задержатся.