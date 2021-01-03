Низкая видимость на дорогах: водителей предупреждают о густом тумане
Украину 4 января окутает густой туман. Водителей просят быть осторожными, ведь видимость на дорогах будет низкой.
Туманно будет в большинстве регионов Украины, кроме, разве что, северных областей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Смотрите также Прогноз погоды на 4 января: дожди и солнце разделят Украину
Видимость на дорогах будет ограниченной и составит 200 – 500 метров. В связи с этим отмечен первый уровень опасности, желтый.
Из-за тумана на некоторых участках дорог может быть нарушение движения транспорта.
Где в Украине будет туманно 4 января / Карта Укргидрометцентра
Вообще погода в Украине 4 января будет разной для разных областей. Пока на Западе дожди, на юге, востоке и в части центральных областей будет солнечно.
В целом, по прогнозам синоптиков, погода в январе будет значительно теплее чем в предыдущие годы. Рождество в Украине будет необычным и по-весеннему теплым. Зато сразу после праздников ударят морозы. Впрочем надолго в нашей стране они не задержатся.
Поделиться новостью