Наразі ситуація з російсько-американськими відносинами – нестабільна. Водночас це є одним із факторів впливу на ситуацію щодо перемовин на Донбасі.

Кремль поки що не має наміру виходити з переговорів щодо окупованих територій. Про це в інтер'ю програмі "Перехресний допит" розповів речник української сторони у Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

До теми Росія не знає, що протиставити принциповій позиції, – Арестович про засідання ТКГ

Він сказав, що Росія не виходить з перемовного процесу, бо їм потрібно це. За словами Олексія Арестовича, Кремль взагалі лякає відповідна перспектива.

Речник української сторони в ТКГ пояснив, що вихід Росії з перемовин – це однозначно найгірший для них варіант, адже мовитиметься вже не про збереження санкцій, а про посилення.

Зважаючи на останні тенденції російсько-американський відносин, то це (вихід з перемовин – 24 канал) – взагалі загроза номер один. Байден назвав вбивцею Путіна, це вже не холодна війна, а крижана,

– заявив Арестович.

Довідка. В інтерв'ю на американському телебаченні Джо Байден назвав Путіна вбивцею. Водночас президент США заявив, що попередив Путіна, що той може поплатитися за свої дії.

Для чого Росія веде перемовини

Зокрема, Кремль веде відповідні перемовини через те, щоб зняти санкції, але поки що їм не вдається не наражатися на нову новий санкційний тиск, зазначив речник української сторони в ТКГ.

Він додав, що Росія також не дуже зацікавлена у подальшій ескалації. На його думку, агресор лише хоче "подражнити" Україну і створити відповідний емоційний фон.