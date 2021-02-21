Дмитро Кулеба і Олександр Ткаченко обурені діями білоруської влади, яка продовжує репресії проти журналістів. Усі демократичні країни визнають працівників ЗМІ четвертою владою.

Міністр закордонних справ Кулеба і міністр культури та інформаційної політики Ткаченко повідомили, що Україна засуджує "наступ білоруської влади на представників ЗМІ".

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Весь демократичний світ визнає засоби масової інформації четвертою владою та не втручається у їхню професійну діяльність. Наступ на свободу слова, життя та здоров'я журналістів у Білорусі відкрито порушує ці базові принципи,

– мовиться у заяві.

Окрім того, Кулеба і Ткаченко наголосили: особливе занепокоєння у справи Білорусі викликає деструктивне втручання Росії.

Вона узурпувала інформаційний простір Росії та позбавила білорусів отримувати вільний доступ до різних джерел інформації.

Репресії проти білоруських журналістів: що відомо