Це потрібно для лікарні, – гендиректор Дніпропетровського медзакладу про політику
Гендиректор Дніпропетровської лікарні імені Іллі Мечникова Сергій Риженко балотувався у мери міста. Він розповів, політика потрібна, аби забезпечувати медзаклад.
Источник:"Гордон"
Кожен прихід у політику додав ресурси, – Риженко
Лікар наголосив, що у Дніпрі вони постійно залучені у політичний процес. Лікарня, яка вже 7 років рятує поранених на Донбасі українських військових, багато у чому залежить саме від політиків.
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Якби я не був кілька разів депутатом всіх рад, напевно б не було того акценту. Не вийшло б лікарню Мечникова утримувати в належному вигляді. Напевно, це б не була лікарня, яку знають сьогодні не тільки в Україні. Політика в цьому допомагає,
– сказав Риженко.
Він додав, що не соромиться того, що займався політикою, адже це давало лікарні можливість отримати додаткові ресурси, які йшли на лікування і відновлення хворих.
Бе політики нікуди
Риженко заявив, що для того, аби примножити матеріальну базу медзакладу, конче потрібна політика.
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"Тому що є доступ до людей, які схвалюють рішення. Це дуже важливо в наш час, щоб показати, як це необхідно. Тому політика – місцева чи регіональна – обов'язково присутні", – наголосив лікар.
Що відомо про Сергія Риженка
- Доктор медичних наук, який вже понад 20 років працює у Дніпровській обласній лікарні.
- У 2010 році його призначили головним санітарним лікарем України.
- Риженко був депутатом Дніпровської ОДА від партії "Європейська Солідарність", а на останніх виборах мера Дніпра висувався від "Слуги народу".
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