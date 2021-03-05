Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив свою заяву щодо лікування громадян власним коштом, у випадку відмови від щеплення проти коронавірусу. Він зазначив, що висловив свою думку, проте такі питанні вирішують не на місцевому рівні.

Мер Миколаєва зазначив, що відповідні питання – відповідальність держави. Про це він розповів у програмі "Між іншим".

До теми Вакцинуйтеся, або готуйте 10 тисяч на лікування, – мер Миколаєва

Якщо державна влада в Україні забезпечує безкоштовною вакциною громадян, вона несе відповідальність за її якість і за наслідки, які несе за собою ця вакцина, сказав Сєнкевич.

Моя думка, якщо людина відмовляється, то коли вона потрапляє до лікарні у важкому чи середньому стані – повинна лікуватись не за гроші НСЗУ чи платників податків, а за власні. Це моя думка, але це рішення в будь-якому разі приймають на вищому рівні,

– пояснив мер Миколаєва.

За його словами, громадяни повинні відповідати не лише за свою безпеку, а й за безпеку тих людей, поряд з якими живуть.

"Проблема стосується всіх людей, бо хвороба передається повітрям. Ми кажемо, що хочемо бути здорові, святкувати, повернутися до нормального життя – для цього потрібно, щоб люди привилися", – зазначив Сєнкевич.

Довідка. У своєму відеозверненні 2 березня мер Миколаєва висловив міркування, що люди, які відмовляться від щеплення проти коронавірусу, зрештою будуть змушені лікуватися власним коштом.

Яка ситуація з вакцинацією в Миколаєві

Водночас він зауважив, що у Миколаєві є місцева програма, де фактично займаються страхуванням життя і здоров'я лікарів на випадок захворювання коронавірусом. Олександр Сєнкевич додав, що першими у місті планують вакцинувати лікарів та людей із групи ризику.

Також мер Миколаєва повідомив, що сам проти COVID-19 – досі не вакцинувався. За його словами, він перехворів в грудні 2020 року з важким запаленням легень.

Як тільки до мене дійде черга, то я разом зі своєю сім'єю, з дружиною та двома дітьми, обов'язково вакцинуюсь,

– наголосив Сєнкевич.

Міський голова розповів, що під час пандемії до нашого Миколаєва закупили лише 2 апарати ШВЛ і ще 4 отримали у подарунок від компаній. Наразі у місті відкрили нове коронавірусне відділення коронавірусне, де лікуватимуть людей із супутніми хворобами.

Зверніть увагу! Управління охорони здоров'я на Миколаївщині повідомило, що першою дозою препарату проти коронавірусу вакцинували вже 320 людей, включно з 80 у перший день березня, писали "Николаевские новости".