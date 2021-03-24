В Одессе началась третья волна коронавируса. Количество больных продолжает стремительно расти. Мэр города Труханов заявил, что медиков уже не хватает.

Геннадий Трухавнов заявил, что горсовет принимает меры, чтобы остановить распространение инфекции. Но этого мало, поскольку не хватает именно квалифицированных кадров в больницах.

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Что заявил Труханов

Мэр города отметил, что больниц – много, а медиков – лимитированное количество.

Мы можем бесконечно выделять средства из бюджета на развертывание дополнительных койко-мест. Конечно, пока у нас не закончатся городские больницы. Но это не выход. Уже сегодня не хватает медработников,

– подчеркнул мэр Одессы.

Он добавил, что в ближайшее время в ковидные отделения направят интернов медицинского университета.

Также глава Одессы попросил горожан соблюдать карантин, как можно меньше контактировать с другими людьми, соблюдать дистанцию и носить маски.

Какая ситуация с кроватями в больницах Одессы

Мэр Одессы отметил, что с сегодняшнего дня, 24 марта, коронавирусных больных будет принимать еще и больница №8 на Фонтанской дороге.

Дополнительные кровати для ковидных пациентов создали в отдельном 4-этажном здании. Они рассчитаны на 120 человек. Из них 100 подключены к кислороду.

В больницу приобрели 2 криоцилиндра на 2 тысячи литров каждый и докупили все необходимое оборудование для лечения пациентов с коронавирусом.

Сформировали 3 бригады медиков для приема ковидных больных.

Обратите внимание! За минувшие сутки, 23 марта, в Одесской области зарегистрировали 1 177 новых случаев инфицирования коронавирусом. Растет количество больных, нуждающихся в госпитализации и количество случаев заболевания детей.