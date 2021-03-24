Дополнительные койки Одессу не спасут: городу нужны медки, – Труханов
В Одессе началась третья волна коронавируса. Количество больных продолжает стремительно расти. Мэр города Труханов заявил, что медиков уже не хватает.
Источник:24 канал
Геннадий Трухавнов заявил, что горсовет принимает меры, чтобы остановить распространение инфекции. Но этого мало, поскольку не хватает именно квалифицированных кадров в больницах.
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Что заявил Труханов
Мэр города отметил, что больниц – много, а медиков – лимитированное количество.
Мы можем бесконечно выделять средства из бюджета на развертывание дополнительных койко-мест. Конечно, пока у нас не закончатся городские больницы. Но это не выход. Уже сегодня не хватает медработников,
– подчеркнул мэр Одессы.
Он добавил, что в ближайшее время в ковидные отделения направят интернов медицинского университета.
Также глава Одессы попросил горожан соблюдать карантин, как можно меньше контактировать с другими людьми, соблюдать дистанцию и носить маски.
Какая ситуация с кроватями в больницах Одессы
- Мэр Одессы отметил, что с сегодняшнего дня, 24 марта, коронавирусных больных будет принимать еще и больница №8 на Фонтанской дороге.
- Дополнительные кровати для ковидных пациентов создали в отдельном 4-этажном здании. Они рассчитаны на 120 человек. Из них 100 подключены к кислороду.
- В больницу приобрели 2 криоцилиндра на 2 тысячи литров каждый и докупили все необходимое оборудование для лечения пациентов с коронавирусом.
- Сформировали 3 бригады медиков для приема ковидных больных.
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Какие ограничения действуют в Одесской области
- Запрещены концерты и развлекательные мероприятия, работа продовольственных рынков.
- Кафе и рестораны могут работать только на вынос.
- Приостановлена работа ТРЦ, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров.
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