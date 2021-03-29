Труханов возмутился: на выходных в Одессе предприниматели игнорировали карантин
Во время дистанционного заседания оперативного штаба 29 марта мэр Одессы эмоционально высказался о несоблюдении карантинных требований. В частности, нарушителей видит в предпринимателях, которые работали на вынос.
Источник:"Думская"
Он отметил, что эти предприниматели не создали условий среди своих покупателей. Поэтому горожане не соблюдали дистанцию.
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Труханов категорически попросил владельцев ресторанов и кафе обеспечить разграничение и соблюдать карантинные требования.
Я, конечно, поддерживаю малый и средний бизнес, но если вы уже вышли на работу и рассказываете всем, что продаете обеды на вынос, то хотя бы совесть имейте. Просьба – соблюдайте дистанцию. Это что, так сложно сделать?
– возмутился мэр Одессы.
Антикарантин в Одессе / Фото "Думская"
По словам мэра, ситуация с коронавирусом в регионе сложная. И пока кто-то принимал посетителей, больницы размещали пациентов.
Труханов отметил, что в Одессе остались единицы свободных койко-мест.
А из-за вопиющего нарушения дистанции и карантинных требований количество больных может стремительно возрасти. Однако мест для госпитализации – мало.
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