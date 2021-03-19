Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что будет вынужденным закрыть Одессу на локдаун. Однако лишь в случае, если туда начнут приезжать люди после введения ограничений в других областях. Наплыв туристов будут четко отслеживать.

Также он сообщил, что ранее в больницах Одессы было 60 – 70% больных средней тяжести, а тяжелой степени – менее трети пациентов. Теперь более 60% госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

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Аналогия с Прикарпатьем

Труханов считает, что ситуация с наплывом туристов в горы зимой была аналогичной.

А теперь мы все получили новую волну заболеваемости, которая идет оттуда.

– сказал мэр Одессы.

По его мнению, киевляне, привыкшие сидеть в ресторанах и прогуляться, сейчас начнут ехать в Одессу.

Также он добавил, что считает такую ситуацию недопустимой, так как нужно работать на опережение.

Как будут отслеживать наплыв туристов

Одесские власти сотрудничают с мобильными операторами, чтобы отслеживать нагрузку на мобильные сети. Если там произойдет заметная миграция людей, по мнению мэра, необходимо "прикрыть" Одессу на локдаун.

Насколько сильно растет заболеваемость в Одессе

За сутки 18 марта зафиксировали 475 новых больных коронавирусом. Как рассказал Труханов, в больницах осталось только 32 свободных места. Однако сейчас в Одессе готовят еще 110 коек с кислородом в 8 городской больнице.

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Правила карантина в разных зонах / источник: Минздрав / инфографика 24 канала