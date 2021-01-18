Курсы можно провести даже в мэрии: Труханов призвал чиновников учить украинский
Городской голова Одессы Геннадий Труханов провел совещание на украинском и призвал чиновников учить государственный язык. В то же время во мэр иногда все-таки оговаривался и говорил отдельные слова по-русски.
Если возникнет такая необходимость, курсы на украинском могут проводить прямо в одесской мэрии. Об этом Труханов заявил во время заседания оперативного штаба мэрии, сообщает 24 канал.
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Однако городской голова также отметил, что закон о языке якобы несовершенен.
Я надеюсь, что центральная власть обратит внимание на региональные языки, ведь когда наши политики заходят в угол, они вспоминают, что наша великая страна – многоязычная,
– сообщил Труханов.
Экзамен по украинскому для политиков: что стоит знать
- Уже с 16 июля 2021 года люди, которые захотят занять должность в органах государственной власти или местного самоуправления, будут сдавать обязательный экзамен по украинскому языку.
- Кроме того, каждый должен получить сертификат об уровне владения украинским языком.
- Первыми экзамен будут сдавать министры, чиновники, руководители областных государственных, районных администраций, госпредприятий и прокуроры.
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