Городской голова Одессы Геннадий Труханов провел совещание на украинском и призвал чиновников учить государственный язык. В то же время во мэр иногда все-таки оговаривался и говорил отдельные слова по-русски.

Если возникнет такая необходимость, курсы на украинском могут проводить прямо в одесской мэрии. Об этом Труханов заявил во время заседания оперативного штаба мэрии, сообщает 24 канал.

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Однако городской голова также отметил, что закон о языке якобы несовершенен.

Я надеюсь, что центральная власть обратит внимание на региональные языки, ведь когда наши политики заходят в угол, они вспоминают, что наша великая страна – многоязычная,

– сообщил Труханов.

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