Труханов обурився: на вихідних в Одесі підприємці ігнорували карантин
Під час дистанційного засідання оперативного штабу 29 березня мер Одеси емоційно висловився про недотримання карантинних вимог. Зокрема, порушників вбачає у підприємцях, які працювали на винос.
Источник:"Думская"
Він зазнчачив, що ці підприємці не створили умов серед своїх покупців. Через це містяни не дотримувались дистанції.
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Порушення у третю хвилю коронавірусу
Труханов категорично попросив власників ресторанів та кафе забезпечити розмежування і дотримуватися карантинних вимог.
Я, звичайно, підтримую малий і середній бізнес, але якщо ви вже вийшли на роботу і розповідаєте всім, що продаєте обіди на винос, то хоча б совість майте. Прохання – дотримуйтеся дистанції. Це що, так складно зробити?
– обурився мер Одеси.
Антикарантин в Одесі / Фото "Думская"
За словами міського голови, ситуація з коронавірусом в регіоні складна. І допоки хтось приймав відвідувачів, лікарні розміщували пацієнтів.
Труханов зазначив, що в Одесі залишились одинці вільних ліжко-місць.
А через кричуще порушення дистанції та карантинних вимог кількість хворих може стрімко зрости. Проте місць для госпіталізації – обмаль.
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