Під час дистанційного засідання оперативного штабу 29 березня мер Одеси емоційно висловився про недотримання карантинних вимог. Зокрема, порушників вбачає у підприємцях, які працювали на винос.

Він зазнчачив, що ці підприємці не створили умов серед своїх покупців. Через це містяни не дотримувались дистанції.

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Порушення у третю хвилю коронавірусу

Труханов категорично попросив власників ресторанів та кафе забезпечити розмежування і дотримуватися карантинних вимог.

Я, звичайно, підтримую малий і середній бізнес, але якщо ви вже вийшли на роботу і розповідаєте всім, що продаєте обіди на винос, то хоча б совість майте. Прохання – дотримуйтеся дистанції. Це що, так складно зробити?

– обурився мер Одеси.



Антикарантин в Одесі / Фото "Думская"

За словами міського голови, ситуація з коронавірусом в регіоні складна. І допоки хтось приймав відвідувачів, лікарні розміщували пацієнтів.

Труханов зазначив, що в Одесі залишились одинці вільних ліжко-місць.

А через кричуще порушення дистанції та карантинних вимог кількість хворих може стрімко зрости. Проте місць для госпіталізації – обмаль.

Зверніть увагу! На Одещині зареєстрували 658 випадків коронавірусу за минулу добу, 28 березня. З них 414 – жителі Одеси. В опорних лікарнях вільно лише 14 ліжок для госпіталізації пацієнтів з COVID-19

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