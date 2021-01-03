Трудовой кодекс в Украине требует изменений, ведь он был принят еще в далеком 1971 году. Хотя с тех пор приняли более 60 законов О внесении изменений в КЗоТ, но документ так и остался далеким от современных реалий. Поэтому власть пытается принять новое трудовое законодательство уже более 15 лет.

Сайт 24 канала рассказывает, как меняли Трудовой кодекс в Украине в 2020 году и чего ждать в 2021 году.

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Новый Трудовой кодекс до сих пор не приняли

В 2020 году Рада планировала принять проект закона "О труде" (№2708), но после рассмотрения в комитете в марте законопроект отозвали, несмотря на то, что ранее его одобрило правительство.

Произошло так потому, что миссия Европейской конфедерации профсоюзов, которая находилась в Украине 25-27 февраля 2020 года, заявила о необходимости изменений законопроекта №2708. Профсоюзы отмечали, что законопроект лишает работников защиты, а профсоюзные комитеты способности их защищать.

В документе было прописано немало изменений, а именно:

отменялась необходимость получения согласия работника на его перевод на временную или постоянную работу на том предприятии, где он работает, или на другое предприятие, в другую местность;

максимальный испытательный срок предлагали установить в размере 3 месяца. Сейчас – это 1 месяц для рабочих профессий, до 3 месяцев для специалистов и до 6 месяцев – для руководителей;

трудовые книжки должны были перевести в электронный формат;

расширялся перечень трудовых договоров;

также в договорах работники имели бы возможность вносить индивидуальные предложения по штрафам и компенсациям за нарушение работодателем условий договора;

отпуск за свой счет хотели увеличить с 15 дней до 30 дней;

запрещалась любая дискриминация в сфере трудовых отношений в зависимости от расы, цвета кожи, политических, религиозных и других убеждений, пола, сексуальной ориентации, происхождения, возраста, состояния здоровья и т. др. Запрещается любое предвзятое отношение в сфере труда и моббинг (травля), неодинаковая оплата труда за аналогичную работу.

появилась бы возможность установления гибкого графика для работников и перевода их на удаленную работу;

устанавливали доплату за работу в тяжелых, вредных и опасных условиях труда – не менее 4% от зарплаты.

Много дискуссий вызвали новые правила увольнения работников. Так, предлагали ввести различные сроки предупреждения о предстоящем увольнении: для отработавшего менее 6 месяцев – за 15 дней, год и более – по 30 дней, 5 лет и более – 60 дней, свыше 10 лет – 90 дней. Кроме этого вводилось положение, согласно которому работника можно уволить без его согласия, если он болеет не только 120 дней подряд, но и более 150 календарных дней в течение года. А также если он 10 дней не был на работе и неизвестно где он, а связи с ним нет. Сейчас же нужно дождаться, пока работник выйдет на работу, чтобы выяснить, что же произошло.

Профсоюзы же критиковали документ за то, что он, по их мнению, привел бы к упрощению процедуры увольнения работников в любой момент по желанию работодателей.

Впрочем, ни одно из предложенных положений так и не было принято, поэтому комплексных изменений Трудовой кодекс вновь не претерпел. Но в этом году были и другие изменения в трудовое законодательство.

Компенсация за отказ от обновления на работе

В январе вступил в силу Закон Украины №198-IX О внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" относительно разоблачителей коррупции, которым были внесены изменения в ст. 2-1 и ст. 235 Кодекса законов о труде Украины.

Так, если есть основания для того, чтобы восстановить на работе работника, который был уволен в связи с тем, что он был связан с коррупционными правонарушениями, но он отказывается от восстановления на работе, то принимается решение о выплате ему денежной компенсации в размере 6-месячного среднего заработка.

Штраф для работодателей изменились

2 февраля 2020 года вступили в силу изменения в Трудовой кодекс относительно штрафов для работодателей за нарушение трудового законодательства.

Согласно тексту закона, внесли изменения в статью 265 Кодекса законов о труде по уменьшению размера штрафных санкций за нарушение требований трудового законодательства.

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Так, штрафы для работодателей предусмотрены за допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полный рабочий время, установленное на предприятии, и выплата заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и налогов. Их размер составит десять минимальных зарплат – сейчас это 50 000 гривен.

А вот юрлица и физлица, использующие наемный труд и платящие единый налог первой-третьей группы, обойдутся предупреждением. Но если нарушения совершат повторно в течение двух лет, то получат штраф в тридцатикратном размере минимальной зарплаты.

"Карантинные" изменения в трудовой кодекс

В апреле вступил в силу Закон Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-19)".

Законом в частности вносятся изменения в Кодекс законов о труде Украины в части нормирования дистанционной (надомной) работы. В КЗоТ появились новые определения дистанционной работы и гибкого режима работы.

Также, появился пункт о том, что при заключении трудового договора о дистанционной работе, обязательно сделать это в письменной форме.

Изменения в статьи 113 Кзот предусматривает, что время простоя не по вине работника, в том числе на период объявления карантина установленного Кабинетом Министров Украины, оплачивается из расчета не ниже от двух третей тарифной ставки установленного работнику оклада.