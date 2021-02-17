В последнее время трудовая миграция из Украины набирает обороты. Люди уезжали из страны по разным причинам: кто-то хотел заработать деньги для покупки квартиры, другие планировали остаться жить там, куда поехали работать, просто стремились найти стабильную работу и достойную зарплату. Но трудовая миграция не всегда может помочь в решении проблем, а часто может, наоборот, только добавить новых.

Рассказываем о том, с какими трудностями приходится бороться украинским трудовым мигрантам, сколько они могут заработать и как на все это повлиял карантин.

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10% украинцев навсегда выехали за границу

Статистические данные по поводу того, сколько украинцев находится на работе за границей довольно неутешительны. В начале карантина в 2020 году премьер-министр Денис Шмыгаль говорил о том, что из-за границы вернулись около 2 миллионов трудовых мигрантов.

В декабре 2019 года Кабинет Министров обнародовал информацию, где говорится, что начиная с 2010 года из Украины выехали и не вернулись около 4 миллионов украинцев, что составляет почти 10% населения. Наиболее популярными странами для миграции остаются Польша, Германия, Чехия, Россия, Италия, Беларусь и т.д.

В целом, согласно исследованию VoxUkraine, общий объем трудовой миграции в 2017 году составил менее 2 миллионов человек, но трудовая миграция из Украины замедлилась в 2019 году. Одной из возможных причин называли уменьшение разницы в заработной плате. В 2020 году количество тех, кто уехал на заработки за границу также уменьшилось, ведь весь мир закрыли на локдаун. Впрочем, были и другие причины.

Опрос OLX Работа показал, что пандемия COVID-19 повлияла на работу за границей у 58% респондентов, 7% опрошенных признались, что из-за пандемии решили вообще отказаться от работы за границей.

Среди них наиболее значимыми причинами принять такое решение стали:

для 40% опрошенных – уменьшение оплаты труда;

для 26% – бюрократические риски (например, связанные с документами для пересечения границы, визами)

для 23% – сокращение до низшей должности или увольнение;

для 18% – ограничение социальных гарантий со стороны работодателя;

еще для 18% – риски для здоровья из-за пандемии.

78% опрошенных рассказали, что работодатели не ввели никакой помощи в связи с пандемией (юридическая/бюрократическая поддержка, внедрение медицинского страхования / финансовая поддержка и т.д.). То есть, чаще всего при желании выехать работать за границу искатели могут рассчитывать только на свои силы при решении вопросов с трудоустройством или пересечением границы,

– объясняют аналитики.

Мошенники и трудовое рабство: риски для работника

Кроме карантина и страха заболеть, есть еще целый ряд рисков с которыми сталкиваются трудовые мигранты. В компании Jooble говорят, что значительно усложнились возможности пересечения границы. Кроме того, что людям необходимо иметь полный пакет документов подтверждения легальности трудоустройства, им нужны дополнительные средства и время для возможного прохождения карантинной изоляции в стране трудоустройства.

Работа за границей всегда несет определенные риски для искателей, среди самых распространенных – шанс из-за мошеннических действий работодателей трудоустроиться не легально и без медицинской страховки и помощи, столкнуться с задержками, неполными выплатами заработных плат или их отсутствием, дополнительными незапланированными затратами или даже депортацией,

– говорят в компании.

Украинцы, которые хотят работать за границей часто становятся жертвами мошенников / Фото Pixabay

Руслана Бровчук, эксперт по международному трудоустройству, генеральный директор компании "Первая Виза", отметила, опыт трудоустройства за границей может быть совсем не положительным. Это связано с тем, что граждане Украины не всегда тщательно изучают законодательные моменты и обращаются к посредническим компаниям с сомнительной репутацией.

Например, легальное трудоустройство в большинстве европейских стран возможно при соблюдении ряда требований. Для людей без опыта работы и без знания языка путь к работе закрыт. Однако активно предлагаются вакансии в этих странах, например в Германии. Заманивают лучшими зарплатами, а на практике получается, что человек работает нелегально и соответственно при необходимости не может обратиться за защитой. Часто в таких случаях заработную плату не выплачивают в полном объеме,

– объяснила Бровчук.

Конечно, есть ряд стран ЕС, более лояльных к украинским работникам, как, например Чехия и Польша. Но нужно выполнить правильную процедуру, подготовить и заполнить все необходимые документы и найти надежную компанию.

Лилия Кравцова, юрист холдинга OMI GROUP, говорит, что есть три основных пути для поиска работы:

пойти в посредническое агентство в Украине;

обратиться в иностранную компанию;

вести переговоры непосредственно с иностранным нанимателем.

Но у каждого из этих вариантов есть определенные риски. Посреднические агентства имеют право осуществлять свою деятельность на основании специальной лицензии, которую сейчас выдает Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Впрочем, украинцы часто не проверяют надежность компании и становятся жертвами мошенников, которые отправляют ложную информацию, агентство готово их трудоустроить.

Они просят оплатить посредничество, то есть информацию и контакты вакансии за границей. Даже показывают лицензию, которая регламентирует законное предоставление услуг посредничества. После этого предлагают перевести средства на карту. Уже потом оказывается, что карта и лицензионный документ не имеют ничего общего с вакансией,

– говорит Кравцова.

Еще один страшный аспект с которым можно столкнуться – это торговля людьми. Министерство социальной политики сообщало, что с 2018 года почти 49 тысяч украинцев пострадали от действий преступников, которые незаконно их удерживали. Только за годы независимости жертвами торговли людьми стали более 230 тысяч человек.

В основном эти люди были вынуждены работать на полях, в строительстве, промышленности без соблюдения условий безопасности, полноценного питания, санитарных норм. Юрист добавляет, что они полностью изолированы от общества, удерживаемые под охраной, без документов, которые, как правило, изымают для того, чтобы "легализовать нахождение в стране".

Чаще всего за границей украинцы работают на рабочих специальностях / Фото Pixabay

Например, недавно на Черниговщине задержали женщину, которая занималась перемещением молодых девушек в Россию для дальнейшей сексуальной эксплуатации. Еще ранее задержали гражданина Турции, который вербовал украинок на заработки в бордели стран Евросоюза.

В Польше владелица предприятия, вывезла украинца без сознания во время работы в лес и там оставила, где он и умер. К сожалению, такие истории случаются довольно часто и обезопаситься от них сложно.

Из года в год преступники совершенствуют свои методы поиска и заманивания в свои ряды. Они ищут одиноких людей в социальных сетях, на сайтах знакомств, знакомятся на вокзалах, в кафе, и тому подобное. Заранее готовят легенды, документы, лицензии, сертификаты, чтобы казаться авторитетными работодателями,

– говорит Кравцова.

Она добавляет, что при трудоустройстве через посредника кроме проверки наличия лицензии следует уточнить, с какими странами и конкретными организациями в этих странах фирма имеет договоры, а также какие в данном договоре определены специальности.

Многие мигранты, особенно те, кто не имеет документов или занят в нелегальной работе, не могут попросить квалифицированную и законную помощь в случае болезни, безработицы или социальных выплат. Порой не могут получить информацию о здоровье, согласно языковым и культурным традициям, о своих правах и правилах профилактики инфекций,

– подытожила Кравцова.

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Сколько могут заработать украинцы за границей

Чаще всего украинцы за границей работают именно на рабочих специальностях. Елена Кирильевнина, руководительница направления по работе с партнерами Jooble, отметила, что уровень зарплат в большинстве вакансий "синих воротничков" в Украине все еще в разы меньше, чем в Европе, поэтому даже сейчас люди ищут возможности устроиться на работу за пределами страны.

Руслана Бровчук добавляет, что, например, если мы говорим о Польше, то с 1 января 2021 года здесь увеличилась минимальная заработная плата до 2800 злотых (около 21 тысячи гривен). Если работник имеет договор почасовой, то его часовая ставка начинается с 13 злотых. То есть это минимум.

Средняя зарплата разнорабочих в Украине достигла 20 тысяч гривен / Фото Pixabay

Согласно данным рекрутинговых порталов, спрос на рабочие специальности вырос и в Украине. Наиболее популярными среди специалистов остаются водители, продавцы и грузчики. Спрос на рабочие процессии есть всегда, к тому же конкуренция в этой сфере достаточно низкая. Так, аналитики grc.ua рассказывают, что вакансии перекрывают потребность на 46%. На одну должность условный конкурс 2 человека.

Аналитики OLX Работа называют 10 самых популярных рабочих специалистов и среднюю зарплату, которую им предлагают:

Водитель – 19 000 гривен.

Продавец – 9 500 гривен.

Грузчик – 10 250 гривен.

Охранник – 10 500 гривен.

Слесарь – 15 000 гривен.

Курьер – 13 500 гривен.

Повар – 10 250 гривен.

Швея – 11 000 гривен.

Уборщик – 6 000 гривен.

Разнорабочий – 11 000 гривен.

Видим, что разница в зарплатах в Украине и странах Европы почти исчезла и это, если говорить о рабочих специальностях. Тогда как, например, специалистам в сфере "Продажи" предлагают от 10 до 50 тысяч гривен. К тому же работники в Украине все же более защищены и имеют социальные гарантии, и им не нужно волноваться из-за того, что в любой момент они могут остаться в чужой стране без знания языка, денег и знакомств.