Есть несколько причин, которые осложняют ситуацию с доставкой главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка в Высший антикоррупционный суд. Ранее ему не смогли избрать меру пресечения.

В деле Вовка НАБУ и САП фактически одни против системы других органов. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

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Что сказал Сытник

Ситуацию осложняет то, что нет руководителя САП. Дело в том, что исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук не имеет права подписывать целый ряд документов, касающихся, в частности, судей.

Здесь, к сожалению, мы полностью зависим от Офиса генерального прокурора,

- подчеркнул Сытник.

Директор отметил, что невозможно спрогнозировать, что будет дальше с этим делом. По словам Сытника, подозреваемый говорит, что "плевать хотел" на принудительный привод, потому что считает его незаконным.

Кроме того, трудности возникают с продлением срока досудебного расследования, поскольку решение принимает Офис генпрокурора.

"Мы просили продлить срок на 6 месяцев, нам продлили на 2 месяца, и опять-таки это во многом ограничивает", – подытожил директор НАБУ.

Дело Вовка: что известно