Трудно спрогнозировать ситуацию, – Сытник о деле Вовка
Есть несколько причин, которые осложняют ситуацию с доставкой главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка в Высший антикоррупционный суд. Ранее ему не смогли избрать меру пресечения.
Источник:24 канал
В деле Вовка НАБУ и САП фактически одни против системы других органов. Об этом заявил директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
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Что сказал Сытник
Ситуацию осложняет то, что нет руководителя САП. Дело в том, что исполняющий обязанности главы САП Максим Грищук не имеет права подписывать целый ряд документов, касающихся, в частности, судей.
Здесь, к сожалению, мы полностью зависим от Офиса генерального прокурора,
- подчеркнул Сытник.
Директор отметил, что невозможно спрогнозировать, что будет дальше с этим делом. По словам Сытника, подозреваемый говорит, что "плевать хотел" на принудительный привод, потому что считает его незаконным.
Кроме того, трудности возникают с продлением срока досудебного расследования, поскольку решение принимает Офис генпрокурора.
"Мы просили продлить срок на 6 месяцев, нам продлили на 2 месяца, и опять-таки это во многом ограничивает", – подытожил директор НАБУ.
Дело Вовка: что известно
- НАБУ обвиняет руководство ОАСК в попытке узурпировать судебную власть в стране. В феврале Вовка объявили в розыск.
- Ранее опубликовали записи разговоров судей ОАСК. По версии следствия, Вовк возглавил преступную организацию, которая хотела захватить власть.
- В начале февраля ВАКС разрешил принудительный привод судьи Вовка, однако в суд его не доставили, потому что не могли найти.
- 8 февраля суд во второй раз разрешил принудительный привод Вовка.
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