По решению СНБО часть нефтепровода "Самара – Западное направление" вернули в собственность государства. Однако ее содержание вовсе не бесплатное и требует много денег.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что только на охрану нужны миллионы гривен. Такое мнение глава "Нафтогаза" высказал в эфире "Радио НВ".

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Я пока не могу назвать точную цифру. Я думаю, что речь идет о миллионах или даже десятках миллионов гривен, – сказал Коболев.

И тут Коболев отметил: это только на охрану трубы в течение года. Однако в дальнейшем труба может приносить прибыль, в случае, если заработает в будущем, прозрачным и цивилизованным способом. Следовательно, по предварительным ожиданиям ,она сможет сама оплачивать свое существование.

После инвентаризации и исследования, станет ясно: передадут ли трубу в подчинение "Нафтогазу" или государство найдет ей какое-то другое место.

Когда трубу могут передать на чей-то баланс

Сроки передачи "трубы Медведчука" или "Нафтогазу", или какому-то другому предприятию неизвестны. Коболев отметил: продолжительность процесса будет зависеть от решения судов. Сейчас другая сторона, которая владела трубой – "Прикарпатзападтранс" – подала апелляцию на решение СНБО.

От решения этого суда многое будет зависеть.

О какой трубе идет речь