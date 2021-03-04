На содержание "трубы Медведчука" надо десятки миллионов гривен, – Коболев
По решению СНБО часть нефтепровода "Самара – Западное направление" вернули в собственность государства. Однако ее содержание вовсе не бесплатное и требует много денег.
Источник:24 канал
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что только на охрану нужны миллионы гривен. Такое мнение глава "Нафтогаза" высказал в эфире "Радио НВ".
К теме Зеленский вообще не сомневался, – Аваков о возвращении Украине "трубы Медведчука"
Я пока не могу назвать точную цифру. Я думаю, что речь идет о миллионах или даже десятках миллионов гривен, – сказал Коболев.
И тут Коболев отметил: это только на охрану трубы в течение года. Однако в дальнейшем труба может приносить прибыль, в случае, если заработает в будущем, прозрачным и цивилизованным способом. Следовательно, по предварительным ожиданиям ,она сможет сама оплачивать свое существование.
После инвентаризации и исследования, станет ясно: передадут ли трубу в подчинение "Нафтогазу" или государство найдет ей какое-то другое место.
Когда трубу могут передать на чей-то баланс
Сроки передачи "трубы Медведчука" или "Нафтогазу", или какому-то другому предприятию неизвестны. Коболев отметил: продолжительность процесса будет зависеть от решения судов. Сейчас другая сторона, которая владела трубой – "Прикарпатзападтранс" – подала апелляцию на решение СНБО.
От решения этого суда многое будет зависеть.
О какой трубе идет речь
- Речь о части трубопровода "Самара – Западное направление".
- Во время заседания СНБО 19 февраля приняли решение забрать нефтепродуктопровод у окружения Медведчука и вернуть его в собственность Украины.
- Его построили во времена СССР и после провозглашения независимости Украины в 1991 году он должен был перейти в собственность государства. Однако несколькими решениями судов, которые сейчас будут расследовать, труба оказалась в частных руках, близких к компаниям Медведчука
Поделиться новостью