Полицейские Донецкой области расследуют тройное убийство в городе Славянск. Там нашли тела мужчины и двух женщин со следами насилия.

В Славянске Донецкой области на улице Бульварная 19 декабря коммунальщики нашли тело мужчины и сообщили об этом в полицию. Об инциденте рассказали в пресс-службе полиции Донетчины .

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Правоохранители оперативно выехали на вызов, и нашли тела еще двух людей. На всех троих (56-летнего мужчины, его сожительницы 1966 года рождения и ее 80-летней матери) – следы насилия.

Уголовное производство начали по статье Уголовного кодекса об умышленном убийстве.

Полицейские, кинологи и криминалисты проверяют все версии совершения преступления. На месте трагедии присутствует и руководство полиции области. Все оперативные силы бросили на розыск преступников.



В Славянске зафиксировали тройное убийство / Фото НПУ