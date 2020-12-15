Вечером 15 декабря во время протестов ФЛП в Киеве группа мужчин разбила лицо 3 полицейским. Драка произошла, когда правоохранители пытались демонтировать палатки на Майдане Незалежности.

Полиция уже возбудила уголовное дело по факту инцидента. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

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В МВД отметили, что организаторы не указывали об установлении палаток на Майдане Незалежности в сообщении о проведении акции. В результате полицейские их демонтировали.

Из-за этого между протестующими и правоохранителями возникла потасовка.

Впоследствии группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения трем полицейским. Их с разбитыми лицами и ушибами тела госпитализировали,

– говорится в сообщении.

В полиции начато уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". Также устанавливаются лица нарушителей.

Протесты ФЛП в Киеве: что известно

Предприниматели 15 декабря в очередной раз вышли к стенам парламента с лозунгом: "Бизнес должен работать! Локдаун – зло!"

Акция началась мирно, однако во время установки палаток на Майдане Незалежности вспыхнули столкновения между митингующими и силовиками.

В полиции Киева сообщили, что ожоги глаз в результате действия слезоточивого газа и пиротехники протестующих получили 39 правоохранителей.

После двух столкновений с полицией организаторы акции протеста призвали всех присутствующих отказаться от ночной акции с палатками.

Смотрите видео вечерней акции протеста ФЛП на Майдане: