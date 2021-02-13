У 4 областях України обмежили рух на дорогах через негоду
Негода в Україні лютує вже тиждень. Для ефективного очищення доріг від снігу на Волині, Івано-Франківщині та Вінниччині обмежили рух вантажівок. Крім того, на Рівненщині заблокували рух усіх транспортних засобів.
Источник:ДСНС
Наразі проїзд на дорогах загального користування забезпечений.
Читайте також У яких областях України найбільше намело снігу: синоптики показали карту
Де обмежили рух вантажівок
►Волинська область
- На автомобільній дорозі Т-18-02 Маюничі – Шклинь (ділянка Торчин – Шклинь);
- Т-03-02 Піща – Козин (ділянка Володимир-Волинський – Павлівка;
- Т-03-05 Нововолинськ – Локачі (ділянка Павлівка – Локачі).
►Івано-Фраківська область
- На дорозі Р-24 Татарів – Камянець-Подільський (ділянка Коломия – Городенка);
- Р-20 Снятин – Тязів (ділянка Снятин – Городенка).
►Вінницька область
- На дорозі М-21 Виступовичі – Житомир – Могилів-Подільський (ділянка Жмеринка – Могилів-Подільський);
- Т-02-03 Погребище – Турбів – Сквира (ділянка Турбів – Погребище);
- Т-02-12 Вінниця – Шпиків – Комаргород (ділянка Тиврів – Шпиків).
На дорогах державного значення у Рівненській області запровадили обмеження для всіх видів транспорту, крім спеціалізованої техніки. Все через сильні пориви вітру та утворення переметів.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter