В Польше трое строителей из Тернопольской области спасли мальчика, который проглотил деталь от конструктора Lego и не мог дышать. Они оказали ему первую медицинскую помощь до приезда кареты скорой.

Инцидент произошел 3 декабря в селе Новая Весь вблизи Познани. Об этом на своей странице в фейсбуке сообщил заместитель мэра Вронки Роберт Дорн.

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Украинцы услышали крик матери ребенка

Во время работы мужчины услышали крики о помощи. Из дома, расположенного возле стройки, выбежала женщина с сыном на руках. Украинцы сразу подбежали к матери. На тот момент ребенок уже не дышал и начал синеть. По словам строителя Руслана Голуба, на вид мальчику было лет 5 – 6.

Я держал ребенка на руках, другой держал ноги, третий – голову. Мы легонько стучали малого по спине, потом положили парня животом мне на колено и так стучали по спине пока он не срыгнул. В таком состоянии мы держали парня, пока не приехала скорая,

– рассказал Голуб.

По его словам, они все время умывали ребенка снегом, чтобы он не потерял сознание.

"Хорошо, что мы тогда не растерялись, но в шоке еще два дня потом были", – поделился впечатлениями украинский гастарбайтер.

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Именно благодаря своевременно оказанной помощи мальчик начал дышать и не умер. В Польше украинцев назвали ангелами-хранителями, их также символически поблагодарили за спасение жизни ребенка.

Украинцев наградили за спасение мальчика в Польше / Фото Роберта Дорна

Что известно об украинских спасителях