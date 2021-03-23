Из одесского офиса НАБУ пытались похитить металлолом
Трое мужчин пытались похитить металлолом из гаража офиса Национального антикоррупционного бюро Украины в Одессе. Одного из злоумышленников задержали.
Источник:"Думская"
Совершить кражу решил 34-летний житель села Фонтанка. Утром 22 марта он вместе с двумя сообщниками пробрались в гараж возле офиса на Среднефонтанской, 14.
К теме В Одессе задержали преступника из Закавказья: он представлял интересы "вора в законе" из России
Детали инцидента
Они вывезли металлические конструкции, которые остались после ремонта.
Точная сумма ущерба, который нанесли антикоррупционному бюро, сейчас устанавливается.
Одесские полицейские задержали одного из воров и изъяла у него доказательства преступления.
Об инциденте сообщил главный специалист Одесского территориального управления НАБУ.
Что известно о ремонте в Одесском НАБУ
- Подрядчика для ремонта в нежилом помещении на Среднефонтанской, 14, выбирали на аукционе.
- Его проводили на платформе "Прозорро".
- 5 марта выбрали победителя тендера. Им стала строительная фирма "Ідеалінвестбуд".
- Стоимость ремонтных работ – 14,4 миллиона гривен. Эти средства выделят из госбюджета.
- Все работы должны закончить за 180 календарных дней с начала работ.
Поделиться новостью