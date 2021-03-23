Трое мужчин пытались похитить металлолом из гаража офиса Национального антикоррупционного бюро Украины в Одессе. Одного из злоумышленников задержали.

Совершить кражу решил 34-летний житель села Фонтанка. Утром 22 марта он вместе с двумя сообщниками пробрались в гараж возле офиса на Среднефонтанской, 14.

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Детали инцидента

Они вывезли металлические конструкции, которые остались после ремонта.

Точная сумма ущерба, который нанесли антикоррупционному бюро, сейчас устанавливается.

Одесские полицейские задержали одного из воров и изъяла у него доказательства преступления.

Об инциденте сообщил главный специалист Одесского территориального управления НАБУ.

Что известно о ремонте в Одесском НАБУ

Подрядчика для ремонта в нежилом помещении на Среднефонтанской, 14, выбирали на аукционе.

Его проводили на платформе "Прозорро".

5 марта выбрали победителя тендера. Им стала строительная фирма "Ідеалінвестбуд".

Стоимость ремонтных работ – 14,4 миллиона гривен. Эти средства выделят из госбюджета.

Все работы должны закончить за 180 календарных дней с начала работ.

Интересно знать! Здание на Среднефонтанской, 14 построили в 1932 году. До 2018 года помещение принадлежало Укрзализныце. Там было расположено управление внутренних дел и отряд военизированной охраны Одесской железной дороги. Затем Кабмин принял решение о передаче этого дома в госсобственность. Они закрепили права антикоррупционного бюро на это здание.