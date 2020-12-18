Инцидент произошел на улице Рождественской в Черкассах утром 18 декабря. К полицейским с заявлением о нападении на него обратился один из депутатов местного совета.

Пострадавший заявил о телесных повреждениях, которые ему нанесли трое мужчин, сообщили в пресс-службе полиции Черкасской области. По данным издания "18000" речь идет о приближенном к местному мэру Анатолию Бондаренко Геннадии Шевченко.

Смотрите также Швырял окурками и сломал дворник: СМИ рассказали подробности инцидента с нардепом Юрченко

Впрочем сам Шевченко в комментарии местным журналистам утверждает, что нападения на него не было.

Что известно об избиении депутата в Черкассах

Правоохранители узнали о нападении около 8:00 утра. Сам депутат рассказал полицейским о том, что на Рождественской улице к нему подбежали мужчины, которые начали его бить.

После этого все они скрылись в неизвестном направлении.

На месте происшествия работали следователи. Они открыли уголовное производство. Действия злоумышленников квалифицировали как хулиганство.

Если нападавших на политика найдут, а их вину докажут в суде, им грозит до 5 лет ограничения свободы или же до 4 лет заключения.