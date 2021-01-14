Файерами провожали с последнего судебного заседания Олега Татарова. Меру пресечения в отношении вероятной взятки за подделку экспертизы по делу Укрстроя ему так и не избрали, хотя пытались трижды.

Новоназначенный в деле генпрокурором Венедиктовой прокурор усомнился в обоснованности подозрения. Больше – в материале 24 канала.

Читайте также Дело Татарова: против главы САП Грищука открыли производство – он заявил о давлении

Ранее по делу изменили орган расследования с НАБУ на СБУ. Такое решение вынес Печерский районный суд столицы, далее – апелляция и даже промолчал Верховный суд. Все в рекордно короткое время.

Они очень хитро сделали – просто отказались рассматривать. Это свинство чистой воды. Конец ли это? Нет,

– отметил Виталий Шабунин, глава правления "Центра противодействия коррупции".

"Потому что апелляционная палата Антикорсуда может вернуть дело обратно, что соответствует закону. Обычные суды, которые приняли незаконное решение, не используют документы", – добавил он.

НАБУ продолжит расследование

Даже если в суде и в дальнейшем будут откладывать решение из-за отсутствия материалов, борьба вокруг дела Татарова будет продолжаться, убеждены специалисты.

"Забрали кейс по Татарову, а не полностью Укрстрою. Он имеет много сценариев и там может вынырнуть еще какая-то роль Татарова. Мы можем не знать других частей", – предположил Александр Леменов, главный эксперт ОО StateWatch.

По его словам, со стороны НАБУ это расследование будет максимально в пределах действующей политической конъюнктуры, максимально независимое. Однако не факт, что оперативное.

К "игре" присоединилось МВД

Не будут сидеть в стороне и, так сказать, защитники Татарова. Кроме Офиса генпрокурора в лице Венедиктовой, к своеобразному перетягиванию каната присоединилась и Нацполиция Авакова.

Справка. На следующий день после последнего заседания по Татарову, посадили за решетку Максима Микитася – экс-нардепа и фигуранта дела Укрстроя.

Именно Микитась дал показания о взятке от Татарова экспертам. Тогда "всплывало" другое дело, уголовное – заказ похищения человека.

Очевидный конфликт интересов, – Бутусов

В ход, вероятно, пошли связи, ведь Олег Татаров – бывший силовик, отметил журналист Юрий Бутусов. К тому же, приятель Татарова Максим Цуцкиридзе сейчас возглавляет главное следственное управление Нацполиции.

"Очевидный конфликт интересов. Оставлять его под контролем этого ведомства неуместно. Какое может быть МВД, если у Татарова там такие мощные связи", – отметил Бутусов.

Более того, подозрительным по мнению Бутусова является и то, что на первое же заседание нового дела Микитася, где должны были представить обвинительный акт, не явился ни один прокурор из отдела.

Последствия для Зеленского

Политологи характеризуют эту ситуацию вокруг дела негативно типичной для украинской политики. И уровень разочарования в действующей власти будет зависеть от финала.

"Если она будет жить в том ритме, как последние 2 месяца, то электоральные перспективы не самые лучшие. Президенту нужно научиться избавляться от лишнего политического балласта", – заметил Николай Давыдюк, политический эксперт.

Если Зеленский будет "вести" по несколько конфликтов одновременно, это может повлиять на его рейтинги и критическое восприятие населением,

– добавил он.

А вызовов и конфликтов сейчас больше, чем достаточно, считают специалисты. От тарифов и вакцины – до кип запятнанных фамилий судей, чиновников и олигархов, которых не привлекают к ответственности.