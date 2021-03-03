Українська влада запевняла, що зрив спецоперації вагнерівців – справжня вигадка. Через пів року з'ясувалось, що розслідування досі триває. Це є доказом того, що кримінальний злочин все ж мав місце.

Таку думку висловив редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. Виконувач обов'язків керівника ДБР Олексій Сухачов 3 березня вперше сказав, що розслідування триває.

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"Сам факт провалу не визнавався владою, вона підкреслювала, що це вигадка. Пройшло понад 6 місяців і раптом виявилось, що розслідування тривало і спецоперація ведеться. Це перше визнання, що провал мав місце і подія злочину була", – зауважив Бутусов.

За його даними, окрім Андрія Єрмака опитали ще значну кількість працівників Офісу Президента.

Розслідування дійсно зібрало багато даних. Намагатимуться прикрити владу чи встановлять зрадника в кабінеті Зеленського – сподіваюсь, ми почуємо це від слідчих. Це має бути найближчим часом,

– наголосив редактор "Цензор.НЕТ".

Бутусов згадав, як у серпні вперше повідомив про провал спецоперації. Тоді всі керівники країни, зокрема й голова Офісу Президента Андрій Єрмак сказали, що це повна вигадка і цього не було.

Вже у вересні Бутусова викликали на допит. Однак не за фактом провалу спецоперації, а щодо розголошення державної таємниці.

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