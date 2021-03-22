Над Черным морем 21 марта курсировали сразу три американских самолета-заправщика. Сейчас там проводят международные военные учения "Морской щит 2021".

Предполагают, что они дозаправляли палубные истребители, взлетевшие с американского авианосца "Дуайт Эйзенхауэр" (USS Dwight D. Eisenhower). Он сейчас базируется в Средиземном море.

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Подробнее об этих самолетах

Все три воздушных судна относятся к типу самолетов Boeing KC-135 Stratotanker. Интересно, что танкеры имеют довольно солидный возраст: старшему исполнилось 62 года, еще одному – 61, а самому младшему – 59 лет.



Американские самолеты над Черным морем / Скриншот "Думская"

Они осуществляют дозаправку с помощью шланга, который соединяет танкер с истребителем. Эта технология позволяет истребителям значительно дольше находиться в воздухе, а также заправиться в любом месте.



Пример дозаправки истребителя в воздухе / Фото Wikimedia commons

Какие самолеты есть на авианосце США

6 американский флот сообщает, что на авианосце сейчас базируются несколько эскадрилий:

самолеты F / A-18E Super Hornet из эскадрилий VFA 32, VFA 83 и VFA 105;

самолеты F / A-18A / C из ударной истребительной эскадрильи VFA 131;

вертолеты MH-60S из эскадрильи HSC 7, MH-60R эскадрильи HSM 74;

палубные самолеты АВАКС Е-2С "Хокай" эскадрильи VAW 123;

самолеты постановки помех EA-18G "Гроулер" и транспортная эскадрилья снабжения VRC 40.

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Об учениях НАТО " Морской щит 2021"

Военные тренировки начались 19 марта и будут держать 10 дней – до 29 марта.

Во время тренировок используют 18 боевых кораблей и 10 самолетов.

К учениям привлекли более 2 военных из 8 стран-участников НАТО: Албании, Болгарии, Хорватии, Франции, Греции, Италии, Японии, Нидерландов, Польши, Испании, Турции, также привлекут подразделения Великобритании и Украины.

Обратите внимание! Украина готовится к проведению учений "Си Бриз 2021". Их участниками будут представители 29 стран-членов НАТО. Эти учения проводят в Украине с 1997 года. Однако в этом году впервые будут привлечены не только морской, но и сухопутный и воздушные компоненты украинских пограничников. Кремль всегда был против этих учений и называл их "антироссийскими".