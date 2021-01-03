В воскресенье, 3 января, российские боевики на Донбассе нарушали режим тишины 7 раз. К счастью, погибших и раненых среди украинских военных нет.

Оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия и автоматических гранатометов. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил. Актуально Приказ о вторжении в Украине – лишь вопрос времени для Москвы, – разведка Где было горячее Донецкой Возле Лебединского оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов.

Вблизи Красногоровки боевики били со станковых противотанковых гранатометов.

Неподалеку от Марьинки российские оккупанты также били со станковых противотанковых гранатометов.

Кроме того, вблизи Лебединского, Песков и Марьинки боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.

Также неподалеку от Водяной били с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

У Южного оккупанты обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вблизи Светлодарска били из автоматических гранатометов станковых и крупнокалиберных пулеметов. В ВСУ заявили, что украинские военные полностью контролируют ситуацию в зоне Операции Объединенных сил. Обратите внимание! С июля 2020 года на Донбассе действует режим тишины. Однако российские боевики регулярно его нарушают.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала