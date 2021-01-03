Тревожное воскресенье: боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ
В воскресенье, 3 января, российские боевики на Донбассе нарушали режим тишины 7 раз. К счастью, погибших и раненых среди украинских военных нет.
Оккупанты били из противотанкового гранатомета и стрелкового оружия и автоматических гранатометов. Об этом сообщает пресс-служба Операции Объединенных сил.
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- Возле Лебединского оккупанты стреляли из станковых противотанковых гранатометов.
- Вблизи Красногоровки боевики били со станковых противотанковых гранатометов.
- Неподалеку от Марьинки российские оккупанты также били со станковых противотанковых гранатометов.
- Кроме того, вблизи Лебединского, Песков и Марьинки боевики стреляли из крупнокалиберных пулеметов.
- Также неподалеку от Водяной били с противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.
- У Южного оккупанты обстреливали позиции ВСУ из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- Вблизи Светлодарска били из автоматических гранатометов станковых и крупнокалиберных пулеметов.
В ВСУ заявили, что украинские военные полностью контролируют ситуацию в зоне Операции Объединенных сил.
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