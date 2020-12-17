Евросоюз принял третий пакет санкций, направленный против режима Лукашенко. В перечень внесли 29 белорусов, среди которых и высшее руководство страны.

Решение о карательных ограничениях в отношении представителей белорусских властей и бизнеса приняли 17 декабря. Об этом информирует портал TUT.by.

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Полные списки опубликовали в официальном журнале Евросоюза.

Кто попал в перечень:

Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

Генеральный прокурор Андрей Швед.

Министр информации Игорь Луцкий.

Ексзаступник министра информации Павел Легкий.

Заместитель командующего Внутренними войсками Игорь Бурмистров.

Заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан.

Глава Гродненской области Владимир Караник.

Председатель Минского облисполкома Александр Турчин.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.

Два бизнесмена, связанные с Лукашенко, – Николай Воробей и Александр Шакутин.

Также в перечне – судьи, представители Комитета государственного контроля. Санкции ввели и против 7 юридических лиц, большинство из них это предприятия, работающие в оборонной сфере. Также в перечне – одна IТ-компания и застройщик.

В чем заключаются санкции

Ограничения, которые ввел ЕС, предусматривают запрет на въезд в Евросоюз, замораживание счетов. Резиденты ЕС не могут сотрудничать с юридическими лицами, против которых введены санкции.

Обратите внимание! Первый пакет санкции ЕС ввел еще 2 октября. Туда попали 40 белорусских чиновников, однако самопровозглашенного президента Александра Лукашенко среди них не было. Во втором пакете санкций от 6 ноября о Лукашенко уже вспомнили. Также в перечне – еще 14 высокопоставленных чиновников.



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