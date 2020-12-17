Третий пакет санкций ЕС против Беларуси: в перечень попали спикер, генпрокурор и чиновники
Евросоюз принял третий пакет санкций, направленный против режима Лукашенко. В перечень внесли 29 белорусов, среди которых и высшее руководство страны.
Решение о карательных ограничениях в отношении представителей белорусских властей и бизнеса приняли 17 декабря. Об этом информирует портал TUT.by.
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Полные списки опубликовали в официальном журнале Евросоюза.
Кто попал в перечень:
- Заместитель премьер-министра Анатолий Сивак.
- Председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
- Генеральный прокурор Андрей Швед.
- Министр информации Игорь Луцкий.
- Ексзаступник министра информации Павел Легкий.
- Заместитель командующего Внутренними войсками Игорь Бурмистров.
- Заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан.
- Глава Гродненской области Владимир Караник.
- Председатель Минского облисполкома Александр Турчин.
- Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт.
- Два бизнесмена, связанные с Лукашенко, – Николай Воробей и Александр Шакутин.
Также в перечне – судьи, представители Комитета государственного контроля. Санкции ввели и против 7 юридических лиц, большинство из них это предприятия, работающие в оборонной сфере. Также в перечне – одна IТ-компания и застройщик.
В чем заключаются санкции
Ограничения, которые ввел ЕС, предусматривают запрет на въезд в Евросоюз, замораживание счетов. Резиденты ЕС не могут сотрудничать с юридическими лицами, против которых введены санкции.
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