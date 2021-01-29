Третій американський есмінець увійшов у Чорне море: що про це кажуть у НАТО
Есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря. Тут він разом із суднами союзників і партнерів братиме участь у проведенні операцій з забезпечення безпеки в Чорному морі.
Источник: НАТО
USS Porter - третий корабль ВМС США, зашел в Черное море в течение последних дней. Он присоединился к эсминца с управляемыми ракетами USS Donald Cook и заправщика USNS Laramie .
Обратите внимание У Украины в Черном море эсминец ВМС США провел совместные учения с авиацией НАТО
Комментарий НАТО о пребывании американских эсминцев в Черном море
В Альянсе подчеркнули, что Черное море имеет стратегическое значение для них. 3 союзники - Болгария, Румыния и Турция - есть прибрежными государствами, а Грузия и Украина - близкими партнерами.
В ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма и продолжение наращивания военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свою оборонную присутствие в регионе. И, как и раньше, является твердо преданным обеспечению безопасности Черного моря, |
- отметила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.
В Альянсе добавили, что они также усиливают поддержку Грузии и Украине, включая обучением береговой охраны и обменом информацией.
Эсминец ВМС США USS Porter заходит в Черное море / Фото издание "Думская"
Еще представители военно-морских сил НАТО зашли в Черное море
- Недавно Военно-воздушные силы Испании направили в Румынии 6 истребителей для воздушного патрулирования.
- Испанские самолеты в течение двух месяцев будут дислоцироваться на авиабазе Когэлничану на черноморском побережье Румынии.
- Самолеты будут выполнять задания вместе с румынскими ВВС.
Что известно о эсминец ВМС США USS Porter?Это эсминец класса "Арли Берк" (тип эскадренных миноносцев с управляемым ракетным оружием четвертого поколения). В 2003 году корабль участвовал в боевых и вспомогательных операциях в рамках "Иракской Свободы". А в 2017 году участвовал в обстреле аэродрома Шайрат в штате Хомсе в Сирии.
Впервые вошел в Черное море в 2018 году. После неоднократно посещал украинскую акваторию, гостил в Одессе, а также принимал участие в международных учениях "Си Бриз".
Корабль назвали в честь офицеров ВМС США командора Дэвида Портера и его сына адмирала Дэвида Диксона Портера. Построили его в 1996 году, а запустили на в воду - в 1997-м.
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