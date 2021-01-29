Есмінець Військово-морських сил США USS Porter ввечері 28 січня увійшов у води Чорного моря. Тут він разом із суднами союзників і партнерів братиме участь у проведенні операцій з забезпечення безпеки в Чорному морі.

Источник: НАТО

USS Porter - третий корабль ВМС США, зашел в Черное море в течение последних дней. Он присоединился к эсминца с управляемыми ракетами USS Donald Cook и заправщика USNS Laramie .

Обратите внимание У Украины в Черном море эсминец ВМС США провел совместные учения с авиацией НАТО

Комментарий НАТО о пребывании американских эсминцев в Черном море

В Альянсе подчеркнули, что Черное море имеет стратегическое значение для них. 3 союзники - Болгария, Румыния и Турция - есть прибрежными государствами, а Грузия и Украина - близкими партнерами.

В ответ на незаконную аннексию Россией украинского Крыма и продолжение наращивания военной мощи в Черном море Североатлантический альянс увеличил свою оборонную присутствие в регионе. И, как и раньше, является твердо преданным обеспечению безопасности Черного моря, |

- отметила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску.

В Альянсе добавили, что они также усиливают поддержку Грузии и Украине, включая обучением береговой охраны и обменом информацией.



Эсминец ВМС США USS Porter заходит в Черное море / Фото издание "Думская"

Еще представители военно-морских сил НАТО зашли в Черное море

Недавно Военно-воздушные силы Испании направили в Румынии 6 истребителей для воздушного патрулирования.

Испанские самолеты в течение двух месяцев будут дислоцироваться на авиабазе Когэлничану на черноморском побережье Румынии.

Самолеты будут выполнять задания вместе с румынскими ВВС.

Заметим! Обычно военно-морские силы НАТО патрулируют воды Черного моря в течение 67% года.