Президент Владимир Зеленский 26 февраля созывает новое заседание Совета нацбезопасности и обороны. Вероятно, во время него могут ввести санкции против олигарха Дмитрия Фирташа.

Фирташу принадлежит компания Group DF, в которую входит телеканал "Интер". К теме В зоне риска: кто станет следующим, против кого СНБО введет санкции По словам журналиста Бигуса, первые санкции СНБО против пророссийских телеканалов были очень неожиданными. Вторые, против Виктора Медведчука, "приятными и неожиданными для широких слоев населения. Некоторые участники санкций по меньшей мере неделю-две были в курсе". Третьи санкции: все фейсбуки заранее знают, что вечером йокнут Фирташа,

– заявил журналист Бигус. Новость дополняется...