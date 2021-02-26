Третьи санкции коснутся Фирташа, – СМИ
Президент Владимир Зеленский 26 февраля созывает новое заседание Совета нацбезопасности и обороны. Вероятно, во время него могут ввести санкции против олигарха Дмитрия Фирташа.
Источник:фейсбук Дениса Бигуса
Фирташу принадлежит компания Group DF, в которую входит телеканал "Интер".
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По словам журналиста Бигуса, первые санкции СНБО против пророссийских телеканалов были очень неожиданными. Вторые, против Виктора Медведчука, "приятными и неожиданными для широких слоев населения. Некоторые участники санкций по меньшей мере неделю-две были в курсе".
Третьи санкции: все фейсбуки заранее знают, что вечером йокнут Фирташа,
– заявил журналист Бигус.
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