Во время Второй мировой войны столицу канадской провинции Манитоба захватили нацисты. Оккупация продолжалась менее суток и на самом деле оказалась театральным действом – это был парад нацистов в Виннипеге.

Источник: "Конфликты" на 24 канале

Канада была единственной страной Северной Америки, которая активно участвовала во Второй Мировой войне еще до нападения на Перл-Харбор. Статус старейшего британского доминиона обязывал быть на страже безопасности короны.

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Когда после 1940 года Гитлер начал бомбить Лондон – Канада стала местом, где тренировались британские летчики. Однако еще большей помощью от Канады стала продуктовая помощь. Из портов к заблокированной Англии шли караваны кораблей, нагруженные продуктами и материалами, необходимыми для войны. Канадский Торговый флот разделил с британскими коллегами трудности и опасности атлантических конвоев.

В течение Второй мировой войны Канадский торговый флот выполнил более 25 тысячи рейсов через Атлантику. 130 тысяч пилотов прошли обучение в Канаде и отправились на боевые задания в Европу.



130 тысяч пилотов отправились в Европу / Скриншот с видео

Как Канада помогала Британии в войне

Война обострила различия между франкоязычными и англоязычными канадцами. Среди франкофонов была популярной стратегия "не вмешиваться в междоусобицы Старого Света". Мол, канадцы должны заботиться о канадских интересах и пока немцы их не трогают, то и первыми вступать в эту большую драку Европы тоже не стоит. Англоязычная часть канадского общества, чувствуя большее единство с Великобританией, видела за собой обязанность помочь британцам в трудную минуту.

С 11 миллионов граждан Канады 10% пошли в армию, 1 миллион человек работали на промышленных производствах, связанных с военной продукцией, еще 2 миллиона работали в аграрной отрасли, производя продукцию, которая шла на поддержку алиантских сил.

Экономика Канады выжимала последние силы, а канадцы учились жить в условиях реформ военного времени. Канадское правительство снизило возрастное ограничение на получение права управлять техникой, чтобы подростки с 14 лет могли легально садиться за руль тракторов или молотилок.

Кроме того, ища новые ресурсы, правительство поощряло население выкупать военные облигации. И в условиях режима затянутых поясов, в котором жила страна, сделать это было не просто. Лишних денег не было. Поощрением к тому, чтобы не забывать, что война все-таки близко – канадцы шли на уникальные акции. Одна из них – IF-DAY, организована в феврале 1942 года.

Тренировочная гитлеровская оккупация

В темноте бравым маршем немецкая армия начала движение в направлении города Виннипег. Началось вторжение. К накрытому утренними сумерками и холодом городу направлялись колонны в серых мундирах. Далее заговорила артиллерия. В небе послышался рев моторов авиации. На низкой высоте над городом прошли самолеты с крестами на крыльях, так улицы ожили.

По городу поехали грузовики с зенитными пушками. Дальше – поползли клубы дыма. Виннипег переживал что-то невероятное. По городу мчались с сиренами машины скорой помощи. На мостах слышались взрывы. За 2 часа на улицах города появились солдаты в чужой серой форме.

Солдаты останавливали транспорт. Начались облавы на улицах и задержания людей. Захватив мэрию, нацисты арестовали всех представителей власти Виннипега. Они спустили британский флаг и подняли над городом свастику. На стенах объявлений и в газетах горожан информировали, что отныне сюда пришли законы и порядки Третьего Рейха.



Вторжение в город / Скриншот с видео

Что делали в городе

Очередным шоком были облавы в ресторанах и поиск евреев. Арестовали также священников местных церквей, а на дверях храмов прибивали таблички ферботен – "Закрыто". Следующими были школы.

Затем по городу провели под конвоем представителей власти. Их разместили в созданном на скорую руку концентрационном лагере, под который выделили одно из фабричных зданий. Жители Виннипега со слезами на глазах наблюдали за тем, как гитлеровцы выносят технику и одежду из частных домов.



Представителей власти вели под конвоем / Скриншот с видео

Местные радиостанции начали трансляцию выступлений Адольфа Гитлера и воспроизведение боевой музыки. На проспекте Вильгельма оккупационные войска бросились в библиотеку и вскоре появились с наборами книг, бросая их в огонь.

Впоследствии из захваченной мэрии заявили о назначении гауляйтером Манитобы полковника Эриха фон Нюрнбурга.

В своем первом обращении он заявил, что Виннипег отныне будет называться в честь рейхсфюрера Генриха Гиммлера – Гимлерштадтом, а за любое сопротивление новая власть будет беспощадно наказывать.

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Гитлеровская оккупация закончилась вечером парадом войск по улицам города. Газеты и радио сообщали о завершении эксперимента, устроенного волонтерами и фондом "Заем для победы" – организацией, которая собирала благотворительную помощь в пользу фронта.

Кто такой Джон Дрейпер Перрен

Среди инициаторов большого перевоплощения был председатель военного фонда Джон Драппер Перрин – один из самых богатых людей Манитобы и тогдашней Канады в целом. Бизнесмен и меценат, после 1939 года активно включился в волонтерские проекты, связанные с канадской армией.

Что известно о Джоне Дрейпере Перрене? Начинал, как золотоискатель и умело распорядился первым капиталом. Приобрел землю под золотоносную шахту и включился в торги на фондовой бирже в Торонто. Первым в Канаде открыл пассажирские авиалинии. После вступления страны в войну Перрин возглавил фонд "Заем для Победы". Еще одним его волонтерским проектом был Канадский Красный Крест. Он возглавил сбор и упаковку более 2 миллионов посылок, которые шли канадским, британским и американским военнопленным.

По наущению Перрина, участие в акции принял не только Виннипег, но и другие города Манитобы. И хотя о запланированном театрализованном захвате предупреждали СМИ, все же многих канадцев появление военных в немецкой форме на улицах родного города не на шутку впечатлило.



Джон Дрейпер Перрен / Скриншот с видео

Чтобы все было по-настоящему, организаторы обратились за помощью в Голливуд. В частности, реалистичную военную форму нацистов, включая каски, ремни и обувь, предоставили кинопроизводители. В роли оккупантов перевоплотились несколько сотен волонтеров. Защищали Виннипег 3,5 тысячи военнослужащих одной из резервных частей.

Также канадцев успокаивали, что книги, которые сожгли, это ненужные экземпляры и издания, которые и так подлежали утилизации. Дальнейшие события показали, что тренировочная оккупация в Виннипеге не была большим преувеличением, война действительно близко.

Настоящее наступление

Менее чем через полгода, в августе 1942 года, Канада получила печальные новости. 19 августа примерно 5 тысяч солдат Второй Канадской Дивизии и тысяча британских коммандос высадились вблизи Дьеп, на побережье оккупированной Франции.

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Десант прикрывали с неба истребители и флот в составе 200 кораблей и барж. С 6 тысяч бойцов более тысячи погибли, еще более 2 тысяч алиантов, среди которых значительная часть была канадцами, попали в плен. В этом году немецкие подводные лодки добрались до канадских вод.

В рамках операции "Paukenschlag" ("Барабанный бой") – 11 подводных лодок Kriegsmarine должны были атаковать конвои "алиантов" вблизи восточных берегов США и Канады. В частности, вблизи Ньюфаундленда субмарины торпедами обстреляли пирс острова Белл и затопили вблизи него 4 корабля.

В октябре немецкие субмарины вошли в устье реки Святого Лаврентия. Поплатиться за свои потопленные корабли и сбитых над Англией пилотов канадцы смогли при освобождении Сицилии летом 1943 года. Впоследствии канадцы среди первых вошли в Рим.