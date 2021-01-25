Украинские моряки 25 января вышли на протесты в Одессе, Мариуполе, Херсоне, Измаиле и Киеве. Демонстранты выступают против коррупции в сфере подготовки и дипломирования моряков.

Источник: Укринформ, Морская палата Украины В Одессе митингующие хотят перекрыть трассу. Читайте также Украинские моряки ездили на работу в оккупированный Крым: СБУ прикрыла незаконную схему Что требуют моряки Протестующие требуют отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия и исполняющего обязанности председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова.

Также просят организовать честную работу государственного реестра документов моряков Украины. Требуют, чтобы не было влияния посторонних лиц.

Митингующие поддерживают проект об упрощении системы дипломирования моряков и изменения в Кодекс торгового мореходства Украины. Это касается того, что моряки смогут получать повторное подтверждение действительности дипломов без экзаменов в госкомиссиях. Протестующие призвали президента, глав ОГА, начальников СБУ, НАБУ, прокуроров вмешаться и устранить коррупционные схемы. Обратите внимание! В ноябре 2020 года функции Инспекции по вопросам подготовки и дипломирования моряков передали Морской администрации. Кроме того, запустили процесс ликвидации инспекции. Что говорили в Мининфраструктуры В министерстве уверяли, что это такие изменения упростят подготовку и дипломирование моряков. Также планируют ввести цифровые сервисы. Например, электронный кабинет моряка. Чиновники утверждают, что это сделает невозможным коррупцию. Моряки протестуют / Фото 048.ua: