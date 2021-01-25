Требуют отставки Криклия и Глазкова: на протесты вышли украинские моряки – фото
Украинские моряки 25 января вышли на протесты в Одессе, Мариуполе, Херсоне, Измаиле и Киеве. Демонстранты выступают против коррупции в сфере подготовки и дипломирования моряков.
Источник: Укринформ, Морская палата Украины
В Одессе митингующие хотят перекрыть трассу.
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Что требуют моряки
- Протестующие требуют отставки министра инфраструктуры Владислава Криклия и исполняющего обязанности председателя Госслужбы морского и речного транспорта Украины Андрея Глазкова.
- Также просят организовать честную работу государственного реестра документов моряков Украины. Требуют, чтобы не было влияния посторонних лиц.
- Митингующие поддерживают проект об упрощении системы дипломирования моряков и изменения в Кодекс торгового мореходства Украины. Это касается того, что моряки смогут получать повторное подтверждение действительности дипломов без экзаменов в госкомиссиях.
Протестующие призвали президента, глав ОГА, начальников СБУ, НАБУ, прокуроров вмешаться и устранить коррупционные схемы.
Что говорили в Мининфраструктуры
В министерстве уверяли, что это такие изменения упростят подготовку и дипломирование моряков. Также планируют ввести цифровые сервисы. Например, электронный кабинет моряка. Чиновники утверждают, что это сделает невозможным коррупцию.
Моряки протестуют / Фото 048.ua:
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