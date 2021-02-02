Требует Зеленского, как свидетеля: начался судебный процесс над луцким террористом Кривошем
В Луцком районном суде состоялось первое заседание по делу луцкого террориста Максима Кривоша. Мужчина свою вину не признает и требует допросить новых свидетелей.
Источник: "Суспільне"
Кривош подал ходатайство, чтобы к делу приобщили допрос, как свидетеля, президента Владимира Зеленского и генерала Нацполиции Евгения Коваля. Последний вел переговоры с Кривошем, когда тот захватил заложников.
Кстати Луцкого террориста Кривоша упекли в псибольницу Львова
Вину не признает
Кривош уверяет, что перед судом не признает вину никогда.
Вину перед судом, перед системой, перед властью я не признаю и никогда не признаю. Есть другая вина – перед заложниками. Но это мое личное дело,
– отметил подозреваемый.
Кстати, во время заседания Кривош написал обращение на бумаге: "Что ты можешь один?". Однако не сказал, кому адресован вопрос.
Максим Кривош в суде / Фото "Суспільне"
Меру пресечения Кривошу продлили
Срок досудебного расследования истекал 2 февраля. Однако следователь СБУ Иван Ляшук просил суд продлить его, ведь не успели опросить всех свидетелей. Меру пресечения Кривошу в виде содержания под стражей продлили еще на 60 суток.
Первое судебное заседание длилось около полутора часов.
Судебное заседание по Луцкому террористу / Фото Суспільне
Захват заложников в Луцке: что известно
- Кривош захватил в Луцке автобус с 13 людьми 21 июля. Он сам позвонил в полицию и заявил, что у него взрывчатка и автомат.
- Террорист требовал, чтобы ключевые украинские политики и олигархи выложили в своих социальных сетях признание, что они – "террористы в законе".
- Зеленский должен был записать видео с рекомендацией посмотреть фильм "Земляне". К слову, глава государства так и сделал.
- Вечером всех заложников освободили, а 23 июля суд взял под стражу террориста.
- В ноябре Кривоша отправили на лечение в психбольницу.
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