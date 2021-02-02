Источник: "Суспільне"

Кривош подал ходатайство, чтобы к делу приобщили допрос, как свидетеля, президента Владимира Зеленского и генерала Нацполиции Евгения Коваля. Последний вел переговоры с Кривошем, когда тот захватил заложников.

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Кривош уверяет, что перед судом не признает вину никогда.

Вину перед судом, перед системой, перед властью я не признаю и никогда не признаю. Есть другая вина – перед заложниками. Но это мое личное дело,

– отметил подозреваемый.

Кстати, во время заседания Кривош написал обращение на бумаге: "Что ты можешь один?". Однако не сказал, кому адресован вопрос.

Максим Кривош в суде / Фото "Суспільне"

Меру пресечения Кривошу продлили

Срок досудебного расследования истекал 2 февраля. Однако следователь СБУ Иван Ляшук просил суд продлить его, ведь не успели опросить всех свидетелей. Меру пресечения Кривошу в виде содержания под стражей продлили еще на 60 суток.

Первое судебное заседание длилось около полутора часов.

Судебное заседание по Луцкому террористу / Фото Суспільне

Захват заложников в Луцке: что известно