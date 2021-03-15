Отношения Украины с Соединенными Штатами и Евросоюзом переживают период проверки на доверие и прочность. Джо Байден неожиданно взял паузу в диалоге с Киевом после нескольких громких заявлений в поддержку Украины, введения санкций против Игоря Коломойского и оказания военной помощи.

Источники в Белом Доме уверяют, что звонок американского президента Владимиру Зеленскому состоится. Впрочем лишь после того, как он разорвет все отношения с Коломойским. Журналист и автор блога "Теории заговора" Алексей Печий проанализировал реалии отношений Украины с Америкой и Евросоюзом.

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Сенатор-демократ, член "группы поддержки" Украины в Сенате, Крис Мерфи заявил, что в случае отсутствия реальных шагов в реформах, украинская власть может потерять двухпартийную поддержку США.

Сам Зеленский в недавнем обращении заверил, борьба с олигархатом уже началась и "Украина дает сдачи".

Европа отворачивается от Украины?

Но пока это лишь слова, и им неохотно верят в ЕС. Там все чаще раздаются призывы пересмотреть отношения Евросоюза с Россией в сторону смягчения "воинственного подхода".

А руководители Германии и Франции заявили, что не готовы отказаться от "Северного потока-2", хотя ранее не были так категоричны.

Все это в прямой трансляции в 18:00 – не пропустите!

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