Требовали деньги у геев: в Одессе полицейский занимался шантажом
В Одессе правоохранители разоблачили банду, в которую входил полицейский. Они заманивали геев интимными услугами, а потом шантажом требовали у них деньги.
Источник:Нацполіція
Злоумышленники размещали объявления в интернете об оказании интимных услуг – преимущественно для лиц с нетрадиционной ориентацией.
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Заманивали геев в ловушку
Когда клиент приходил в арендованную квартиру для встречи с подставными "проститутками" – молодая девушка с парнем или гей (один из них к тому же несовершеннолетнее лицо), то в квартиру сразу же завалювались "полицейские" с символикой МВД – среди них был один настоящий коп.
В квартире была установлена скрытая камера. Бандиты угрожали рассказать об обстоятельствах частной жизни жертвы или же привлечением к уголовной ответственности за интимную связь с несовершеннолетним.
Забирали все деньги
Потом силой отбирали деньги – наличные и даже требовали переводить средства с банковских карт.
Обычно, жертву выбирали среди лиц нетрадиционной ориентации.
В Одессе полицейский занимался шантажом: смотрите видео
Бандитов, среди которых есть гражданин соседнего государства, в возрасте от 27 до 45 лет, задержали.
Один из подозреваемых оказался работником полиции Киевской области. Двое имеют судимости. Следствие продолжается.
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