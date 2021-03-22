Треба було "викурити" росіян з Криму штурмом, але ми не скористалися шансом, – адмірал ВМС
Адмірал ВМС України Ігор Воронченко пропонував взяти штурмом захоплені адміністративні будівлі у Криму та діяти рішуче. Втім йому дорікнули, ніби він хоче війни.
Источник:"Крим. Реалії"
Ігор Воронченко у 2014 році був заступником командувача флотом з берегової оборони. Він досі твердо переконаний, що треба було штурмувати парламент Криму, коли його захопили невідомі озброєні люди.
Цікава думка Настане день, коли рясним дощем "змиє" російських окупантів із Криму, – Чубаров
Треба було штурмувати парламент Криму
На думку адмірала, можна було діяти так само рішуче, як в Москві в 1993 році, коли розстріляли Білий дім. Щодо дня, коли він зрозумів: "Усе втрачено", то це був початок весни.
Напевно, 1 березня. У нас був шанс, але ми їм не скористалися. Це деблокування адміністративних будівель. Якби ми показали тоді рішучість, але у нас було дуже мало часу,
– розповів Воронченко.
Адмірал заявив: мав два танки, завантажені боєприпасами. Їх можна було використати для штурму і обстріляти парламент, який захопили росіяни.Однак перший заступник командувача ВМСУ Сергій Єлісєєв не підтримав цю ідею.
"Єлісєєв тоді мені сказав: "Що ти тут робиш війну?" На нараді в штабі АТО в приміщенні главку міліції, я теж говорив: давайте діяти, давайте...", – сказав Воронченко.
Інші заяви військових щодо окупанції Криму
- На думку командира 93-ї ОМБр Дмитра Брижинського, ймовірно, зіграло роль, те, що родина кримських військових була зовсім поруч, під прицілами "козачків". Люди не хотіли кривавого розв'язання конфлікту.
- Генерал Віктор Назаров зазначив, що Москва давала своїм "зеленим чоловічкам" вказівки. Якщо від українців був би опір – то росіяни мали б відходити. Частину Криму можна було утримати і перекинути додаткові підрозділи – завдання було складним, проте реальним.
Поделиться новостью